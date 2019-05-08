Более 85 процентов долгов НЭСК занимает задолженность распредкомпаний

85,1 процента дебиторской задолженности ОАО «Национальная энергетическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) приходится на распредкомпании. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита деятельности НЭСК за 2017 год.

Отмечается, что дебиторская задолженность НЭСК на конец 2017 года составила 1 миллиард 801 миллион 30,6 тысячи сомов. Из них 1 миллиард 533 миллиона 184,9 тысячи сомов должны распредкомпании.

«За 2017 год пени, начисленные распредкомпаниям, составили 204 миллиона 863,3 тысячи сомов, нарастающим итогом по состоянию на конец 2017 года — 3 миллиарда 176 миллионов 489,7 тысячи сомов. ОАО «НЭСК» ежемесячно направляются для подписания РЭКам отдельные акты сверки по начисленным неустойкам. Однако с их стороны начисленные пени не признаются, акты сверки не подписываются», — говорится в сообщении.