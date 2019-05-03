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Экономика

В мае в Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ на 10-15 процентов

В мае на рынке ГСМ Кыргызстана ожидается постепенное повышение цен на 10-15 процентов в зависимости от марки топлива. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

По ее данным, на российском рынке нефтепродуктов наблюдается резкий рост оптово-отпускных цен на НПЗ. Так, увеличение стоимости ГСМ на российских заводах по оптовым контрактам на май по сравнению с январем 2019 года составило от 10 до 32 процентов.

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«Росту оптовых цен на нефтепродукты в России способствовала активизация спроса на топливо в связи с сезонным увеличением уровня его потребления. Предпосылки к росту цен на НПЗ в том числе из-за подорожания нефти на мировом рынке с начала 2019 года (рост на $16,41 за баррель, или на 30 процентов). С учетом этих обстоятельств в Кыргызстане ожидается рост цен на топливо. При этом компании-нефтетрейдеры продолжат политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», — подчеркнули в АНК.
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