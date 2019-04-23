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Экономика

В Кыргызстане повысили стоимость разрешения на работу для иностранцев

Фото Sputnik Кыргызстан. Рабочие китайской компании ТВЕА

В Кыргызстане утвержден новый порядок получения разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства и пересмотрен прейскурант. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Государственной службы миграции Бакыт Кудайбердиев.

По его словам, положение и прейскурант не меняли с 2006 года. В новом положении ввели понятие высококвалифицированных специалистов.

«Многие страны заинтересованы, чтобы к ним приезжали именно такие специалисты. Чтобы не отставать от них, мы и ввели эту категорию», — сказал Бакыт Кудайбердиев.

Разрешение на работу будут выдавать на три года, размер госпошлины составит 10 тысяч сомов на весь период.

Вторая категория — иностранные специалисты, разрешение на работу им будет выдаваться на один год, размер пошлины составит 10 тысяч сомов. Частным индивидуальным предпринимателям за разрешение на работу придется выложить 50 тысяч сомов за год.

Кроме того, в положении ввели ограничения по привлечению иностранных рабочих. Их не должно быть больше 20 процентов от общего числа работников предприятия или компании.

«Это сделали для того, чтобы дать приоритет в трудоустройстве нашим гражданам. Если компания хочет привлечь иностранных рабочих свыше установленного процента, то уплачивает пошлину сверх лимита — по 20 тысяч сомов за каждого дополнительного работника», — сказал он.

Бакыт Кудайбердиев отметил, что новые пошлины начнут применять после вступления в силу нового положения, с мая 2019 года.

«Те, кто получил разрешения по старому порядку, ничего доплачивать не будут», — подчеркнул он.
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