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Экономика

Снова проблемы. Банковские счета платежного оператора QIWI арестованы

Расчетные счета платежного оператора QIWI арестованы. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Нацбанке.

По его данным, решение о наложении ареста на расчетные счета платежного оператора QIWI (ОсОО «Объединенная система моментальных платежей») в коммерческих банках принято судом на основании заявления одного из собственников ОсОО. При этом регулятор отмечает, что меры приняты не с подачи НБ КР.

«В соответствии с законом о Национальном банке, банках и банковской деятельности финансовый регулятор не обладает полномочиями приостанавливать операции и «замораживать» расчетные счета хозяйствующих субъектов. Эти функции входят в компетенцию правоохранительных и судебных органов», — подчеркнули в Нацбанке.
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