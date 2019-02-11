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Экономика

Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации представило рекомендации крестьянам по структуре посевных площадей на 2019 год. Ведомство не рекомендует увеличивать площади под картофель, пшеницу, сахарную свеклу и масличные культуры.

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По данным ведомства, площадь посевов пшеницы должна составить 241,5 тысячи гектаров и уменьшится, по сравнению с 2018-м, на 12,3 тысячи гектаров. Сахарную свеклу планируют посеять на площади 15,3 тысячи гектаров (на 1 тысячу гектаров меньше), а масличные культуры посеют на площади 27,9 тысячи гектаров (на 2 тысячи гектаров меньше).

«В связи с увеличением посевных площадей картофеля, его урожайности в соседних странах (Казахстан, Узбекистан и Россия) в 2018-м цена на картофель резко снизилась. Поэтому в 2019 году картофель посеют на площади 81,2 тысячи гектаров, что на 3,2 тысячи гектаров меньше прошлогоднего показателя», — подчеркнули в Минсельхозе.

Ведомство рекомендует увеличить посевы хлопчатника, ячменя, фасоли и табака. Практически на уровне 2018 года должны остаться площади посевов кукурузы, овощей и бахчевых культур.
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