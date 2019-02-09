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Экономика

Госантимонополия рекомендовала нефтетрейдерам снизить цены на ГСМ

Государственное агентство антимонопольного регулирования рекомендовало крупным нефтетрейдерам снизить розничные цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, с начала декабря 2018 года на оптовом рынке нефтепродуктов России наблюдается снижение цен. А Кыргызстан покупает топливо именно там. Поэтому и реконмедовано снизить цены.

На автозаправочных станциях крупных нефтетрейдеров за последние 2 месяца наблюдается тенденция снижения цен на ГСМ в среднем на 4 процента.

«Для сохранения энергетической безопасности в стране и предупреждения дефицита ГСМ в стране нефтетрейдеры обязаны иметь запасы ГСМ. Поэтому изменение цен на оптовом рынке отражается на розничных ценах в течение месяца или полутора. На сегодня республика полностью обеспечена ГСМ, и дефицита не отмечается», — заключили в Госантимонополии.
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