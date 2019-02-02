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Экономика

Лобби застройщиков. Активисты выступают против параллельного строительства

Параллельное строительство лоббируют застройщики. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

По ее словам, это дает возможность строить без документов, что может привести к негативным последствиям.

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«Приведу пример. Можно ли сшить платье без лекал и мерок? То же в строительстве. Нужно иметь проект, в котором должны быть рассчитаны нагрузки и этажность. При параллельном строительстве будет затруднена и проверка со стороны Госэкотехинспекции. Ее сотрудники проверяют строительство на соответствие проекту. А если его нет, что они будут проверять? К чему приведет отсутствие технического контроля?» — задалась она вопросами.

Калича Умуралиева добавила, что общественность успокаивают тем, что речь идет не о строительстве жилых домов, а о крупных промышленных объектах и ТЭЦ.

«Но мы уже имеем ТЭЦ, построенную по принципу параллельного строительства. Там не было ТЭО и проекта», — отметила она.

Напомним, правительство в декабре 2018 года одобрило и направило на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере строительства». 29 января прошли парламентские слушания по законопроекту.
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