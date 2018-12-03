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Экономика

Crocus Group модернизирует пограничные посты в Кыргызстане к середине 2019 года

Crocus Group завершит строительство постов на границе Кыргызстана к середине 2019 года. Об этом заявил глава компании Араз Агаларов в интервью РИА Недвижимость.

По его словам, это огромное количество пропускных пунктов со специальным оборудованием. В том числе с лабораториями для проверки сельхозпродукции и ветеринарно-санитарной экспертизы. Строительство усложняется необходимостью улаживать вопросы землеотвода с местными жителями. 

В отдельных местах границы весьма условные. Бывало, мы начинали строить, а к нам приходили из соседних государств и говорили, что граница не здесь. Несколько раз нам приходилось передвигать стройки.

Араз Агаларов

По соглашению с российским правительством о техническом содействии Кыргызстану в процессе присоединения к Евразийскому экономическому союзу оборудование для таможенных пунктов поставляет компания Crocus International.

Из $200 миллионов технической помощи $129 миллионов получит Crocus International как единый поставщик оборудования для таможенных постов.

Реализацию второго этапа оснащения пунктов пропуска на границе Кыргызстана с третьими странами перенесли из-за задержек в поставках оборудования.
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