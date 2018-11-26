Мнение Moody’s не изменилось. Рейтинг Кыргызстана остается на уровне B2

Рейтинговое агентство Moody’s оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана. Об этом говорится на его официальном сайте.

Специалисты Moody’s отмечают, что рейтинг республики отражает относительно высокую задолженность, слабую, хотя и улучшающуюся, работу госинститутов. При этом в Кыргызстане очень низкие затраты на обслуживание долга и надежные перспективы роста.

В итоге Кыргызстану присвоен рейтинг B2: Stable, который считается в высокой степени спекулятивным.

Рейтинг остается неизменным с декабря 2015 года, когда его впервые присвоили республике. При этом рейтинг Кыргызстана является закрытым, поэтому изучить данные о том, почему эксперты присвоили республике именно такую позицию, невозможно.

Изначально Кыргызстан пользовался услугами двух агентств — Standard & Poor’s и Moody’s. Но после от услуг первого отказались.

Напомним, по итогам сентября 2018 года общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 364,82 миллиона (302 миллиарда 382,65 миллиона сомов). Больше всего мы должны Китаю — $1 миллиард 682,59 миллиона.