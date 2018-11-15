Госдолг Кыргызстана уменьшился. Каждый житель страны должен $692,8

По итогам января-августа 2018 года на каждого кыргызстанца приходится $692,8 государственного долга страны. За месяц долговое бремя уменьшилось на $4,8.

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2018 года общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана $4 миллиарда 364,82 миллиона (302 миллиарда 382,65 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 764,48 миллиона (260 миллиардов 793,22 миллиона сомов) — внешний, $600,33 миллиона (41 миллиард 589,43 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг уменьшился на $30,2 миллиона. При этом больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-Импортному банку Китая — $1 миллиард 682,59 миллиона.

По итогам сентября госдолг Кыргызстана составил 56,2 процента ВВП.

На 1 августа 2018 года в Кыргызстане проживало 6,3 миллиона человек. Средняя заработная плата в республике — 15 тысяч 752 сома. В итоге, чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 3,04 своей зарплаты.