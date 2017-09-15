Взаимовыручка по-цифровому

SkyLab Open Digithon объединит в Кыргызстане представителей ресторанного и отельного бизнеса с лучшими экспертами IT-рынка. Организует творческую лабораторию Beeline в партнерстве с компанией Mad devs.

С 30 сентября по 1 октября 2017 г . в Бишкеке пройдет уникальное мероприятие — 28-часовой марафон, итогом которого станут практические IT-решения актуальных проблем рестораторов и отельеров страны. Работать над проектами будут десятки команд, специализирующихся на разных этапах создания программного обеспечения: программисты, дизайнеры, маркетологи, финансисты и другие эксперты.

Степан Глушков, руководитель службы маркетинга ООО «Скай Мобайл»: «Это будет большое тематическое мероприятие, нацеленное на решение важных, актуальных задач отрасли Horeca. Мы заранее собирали представителей гостинично-ресторанной сферы на воркшопе, где при помощи экспертов они провели диагностику своего бизнеса и выявили проблемы, которые можно нивелировать за счет digital-инноваций. Приглашаемые к участию в SkyLab Open Digithon IT-команды попытаются усовершенствовать процессы, возможно, предложат новые бизнес-модели. Мы надеемся, что в результате этого мероприятия достаточно большое число участников рынка получат решения, начнут зарабатывать больше и поймут, что digital-трансформация нужна и выгодна».

В программу SkyLab Open Digithon, помимо самого марафона, включена неделя обучения участников международными практиками из IT-сферы. Кроме того, в течение самого хакатона помогать командам в разработке решений для заказчиков будут 17 опытных менторов-экспертов. SkyLab Open Digithon будет одинаково интересен всем участникам. Для IT— специалистов это беспрецедентная возможность получить доступ к множеству реальных проектов, наладить связи с потенциальными заказчиками, познакомиться с представителями профессионального сообщества, серьезно прокачать свои навыки и продемонстрировать мастерство в полевых условиях. Для бизнеса это шанс решить свои насущные проблемы силами местного IT-сообщества, способного создавать решения, учитывающие специфику локального бизнеса и более выгодные по стоимости.

«Мы очень надеемся получить по итогам SkyLab Open Digithon полезные и, главное, реализуемые решения для бизнеса. Digital‑инновации способны сделать нашу жизнь проще и экономнее, причем в плане не только финансов, но и временных ресурсов. К сожалению, в Кыргызстане экосреда для таких стартапов пока недостаточно развита. Но мы верим, что совместными со всеми участниками рынка усилиями нам удастся стимулировать прогресс», - отметил Степан Глушков.

Beeline приглашает всех заинтересованных лиц к участию в мероприятиях в рамках SkyLab Open Digithon. Сбор заявок от представителей IT-сообщества осуществляется с 12 по 24 сентября 2017 г. Сбор заказов от представителей бизнеса — с 11 по 20 сентября. Обучение всех участников проводится с 15 по 29 сентября.

Зарегистрироваться, ознакомиться с программой, спикерами и скачать заказы можно по ссылке https://goo.gl/nX82S5.