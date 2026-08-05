«Мега Безлимит» от MEGA: максимум возможностей за 330 сомов

Для тех, кто ежедневно пользуется мобильным интернетом, работает онлайн, смотрит фильмы, общается в мессенджерах и не хочет думать о дополнительных подключениях, национальный оператор сотовой связи MEGA предлагает тариф «МегаБезлимит».

Тариф сочетает в себе не только безлимитный мобильный интернет, но и набор цифровых сервисов, которые делают повседневное использование связи еще удобнее. Абонентам доступны:

более 200 телеканалов в приложении MegaTV;

онлайн-кинотеатр «Этномедиа» без дополнительной оплаты;

150 минут для звонков на номера других операторов Кыргызстана (100 минут — на номера Beeline и 50 минут — на номера «О!»);

безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

возможность раздавать интернет без дополнительных платежей.

Стоимость тарифа составляет 330 сомов на 4 недели, что позволяет пользоваться всеми преимуществами одного пакета без дополнительных расходов.

Подключить «МегаБезлимит» можно в центрах продаж и обслуживания MEGA, официальных точках продаж по всей стране, а также самостоятельно через приложение MegaPay при оформлении eSIM.

Для новых подключений действует специальное предложение — акционная стоимость на первые шесть абонентских плат. Акция действует до 31 декабря 2026 года.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.