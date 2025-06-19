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Бизнес

«Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank

«Бакай Иншуренс» — страховая фирма, созданная в составе группы компаний Bakai Bank, одного из ведущих финансовых институтов Кыргызской Республики. Это значит, что с первого дня работы мы придерживаемся высоких стандартов качества, прозрачности и ответственности, которые клиенты уже давно ценят в нашем банке.

Мы не просто страховщики. За каждым полисом стоит надежный финансовый партнер с устойчивой репутацией и развитой экосистемой.

«Мы понимаем, насколько важно сегодня не просто оформить страховку, а быть уверенными в партнере. За «Бакай Иншуренс» стоит имя банка, которому доверяют по всей стране. Это гарантия надежности, прозрачности и заботы о клиентах», — отмечают в руководстве группы Bakai Bank.

Почему выбирают «Бакай Иншуренс»?

Потому что вы получаете больше, чем просто услугу:

  • ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности.

  • КАСКО — добровольное страхование автомобиля.

  • Медицинское страхование, в том числе для выезжающих за границу.

  • Страхование имущества.

  • Бизнес-страхование.

  • Страхование жизни и здоровья.

  • Страхование грузов и логистики.

Все просто и быстро

Оформить полис ОСАГО можно всего за несколько минут — в мобильном приложении BakAi или онлайн, без посещения офиса.

Особенно актуально оформить ОСАГО, так как уже скоро вступают в силу штрафы за его отсутствие. Сервис от «Бакай Иншуренс» позволяет оформить страховку своевременно и без лишних хлопот.

Оформить онлайн в приложении BakAi.

«Бакай Иншуренс» — это новый уровень страхования в Кыргызстане.

Когда за вашей безопасностью стоит сильный банк, вы уверены в завтрашнем дне.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333393/
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