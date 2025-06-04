Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн

Планируете поездку в Кыргызстан и хотите быть на связи с первого дня? Мобильный оператор О! предлагает удобное онлайн-подключение eSIM — без визита в офис.

Сеть О! — лидер по покрытию и емкости 4G, 3G и 2G, охватывает более 99,8 процента населения страны и обеспечивает стабильную связь даже в условиях повышенной нагрузки.

К началу летнего сезона на Иссык-Куле команда О! усилила инфраструктуру, чтобы вы могли делиться впечатлениями, стримить, постить фото и отдыхать с комфортом.

Если к вам приезжают гости — просто посоветуйте заранее скачать приложение «Мой О!» и подключить eSIM.

Как подключить eSIM онлайн:

Скачайте приложение «Мой О!» и нажмите «Стать абонентом О!». Выберите номер и тариф, зарегистрируйтесь по паспорту. Оплатите выбранные услуги. eSIM установится автоматически или можно активировать с помощью QR кода.

При подключении eSIM — подарок 30 гигабайт интернета. Подробнее: o.kg

Важно: подключить eSIM можно еще до приезда в Кыргызстан — активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Поддержка 24/7:

WhatsApp: wa.me/996705700700

Telegram: @o_mobile_operator_bot

Онлайн-чат: o.kg

Кыргызстанга кош келиңиздер — Добро пожаловать в Кыргызстан — Welcome to Kyrgyzstan!

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