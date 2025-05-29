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Бизнес

Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает «Семейный» тариф — идеальное решение для современных родителей, стремящихся обеспечить безопасность своих детей и рационально управлять расходами на мобильную связь.

Главная изюминка тарифа — встроенная функция отслеживания местоположения через мобильное приложение MEGA24. Теперь родители могут быть спокойны: все под контролем, где бы ни находились дети.

«Семейный» тариф также упрощает оплату связи: вместо пополнения каждого номера по отдельности достаточно одного платежа — 990 сомов в месяц. Все подключенные номера автоматически получают доступ к общему пакету услуг. При этом можно подключить до шести SIM-карт, что делает предложение идеальным даже для больших семей.

Что включено в тариф (на четыре SIM-карты):

• по 40 ГБ интернета на каждую карту;
• бесплатная раздача интернета;
• безлимитные звонки внутри сети;
• по 5 минут на другие сети;
• по 200 SMS на номер;
• доступ к MEGA24 для контроля местоположения детей;
• MegaTV — бесплатно более 50 каналов на смартфоне, планшете или Smart TV.

Как подключиться?

Зайдите в ближайший центр продаж и обслуживания MEGA и приобретите стартовый комплект SIM-карт.

«Семейный» тариф — это не просто экономия, это комфорт, контроль и спокойствие в одном пакете. MEGA делает все, чтобы общение в кругу семьи было проще, безопаснее и приятнее.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330798/
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