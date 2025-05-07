«Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе

Есть даты, наполненные особым смыслом. Они символизируют не только годы, а путь, пройденный с решимостью и преданностью делу.

7 мая 2025 года — именно такой день. «Оптима Банк» отмечает свое 33-летие — рубеж зрелости, силы и устремленности в будущее.

История банка — это не только финансовые успехи, но и путь людей, их победы и стремление строить реальность, где доверие и развитие идут рука об руку.

От первых шагов — к новым достижениям

Сегодня «Оптима Банк» — это уже целая эпоха.

В 2024 году в партнерстве с международной платежной системой Visa банк реализовал несколько значимых инициатив, которые подчеркнули его активное участие в поддержке спорта и социальной ответственности.

Одним из ярких проектов стало партнерство с XXXIII летними Олимпийскими играми в Кыргызской Республике, предоставившее клиентам уникальную возможность стать частью мирового спортивного события.

В рамках сотрудничества с Visa была также организована акция, победители которой отправились в незабываемое путешествие на Мальдивы. Кроме того, банк стал партнером Кыргызской футбольной лиги, продолжив свою стратегию по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в стране.

Эти шаги отражают главную идею, с которой все начиналось: быть рядом, когда это важно.

Технологический прорыв: свой процессинг-центр

2025 год стал знаковым и с технологической точки зрения. Банк успешно завершил переход на собственный процессинговый центр, обеспечив независимость в обработке карточных операций. Это позволило значительно ускорить транзакции, повысить безопасность данных и открыть путь к новым финансовым решениям.

Лидерство, признанное международным сообществом

За последние пять лет банк получил высокую оценку профессионального сообщества:

Премия Европейского банка реконструкции и развития за вклад в торговое финансирование;

награды от международной платежной системы Visa, включая признание за лучшие решения в области цифровых платежей и запуск Google Pay в Кыргызстане;

Статус лучшего цифрового банка страны по версии Global Banking & Finance Review.

Эти достижения — результат не только технологического развития, но и ежедневной работы команды профессионалов.

Социальная ответственность: забота, проверенная временем

Для «Оптима Банка» забота о людях — неотъемлемая часть корпоративной культуры.

Банк реализует проекты в самых разных сферах:

озеленение и благоустройство городов.

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также поддержка детских домов и детей с особыми потребностями.

поддержка различных образовательных инициатив.

Каждое из этих направлений способствует созданию общества, в котором ощущается забота и поддержка.

Кузница кадров и профессионалов

В «Оптима Банке» ежедневно работает около 2 тысяч сотрудников, объединенных одной целью — приносить пользу клиентам и обществу. Команда непрерывно повышает квалификацию, решая сложные задачи и внедряя современные подходы для достижения лучших результатов.

Здесь амбициозные специалисты превращаются в сильных лидеров, а опытные сотрудники находят новые пути для реализации своих идей. В основе успеха банка — его люди, которые создают не только финансовые решения, но и атмосферу доверия.

Вперед — к новым вершинам

33 года не просто повод для подведения итогов, а время усиливать позиции и ставить амбициозные цели.

Сегодня «Оптима Банк» инвестирует в цифровизацию, расширяет продуктовую линейку, развивает клиентские сервисы и поддерживает новое поколение кыргызстанцев.

Будущее начинается сегодня — с технологий, ежедневной работы и постоянным стремлением к совершенству.