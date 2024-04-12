«Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»

«Оптима Банк» вместе с Visa наградил победителей и активных участников топ-20 1-го этапа акции «Олимпийское золото».
Счастливыми обладателями призов 1-го этапа стали:
1-е место — iPhone 15 PRO MAX — Асель М.;
2-е место — Apple Air Pods MAX — Эмиль Б.;
3-е место — Apple Air Pods 3 — Мурат Б.;
4-е место — «Яндекс Станция Миди» — Ралина А.;
5-е место — «Яндекс Станция Миди» — Владимир Б.
Стоит отметить, что победитель 1-го этапа является жителем Таласской области, поэтому приз был вручен в филиале в Таласе. Победить в акции может каждый житель Кыргызской Республики!
Напоминаем, что продолжается 2-й этап акции «Олимпийское золото», где участники будут бороться за пять призовых мест.
1-е место — путешествие в любое направление на сумму $3 тысячи;
2-е место — путешествие в любое направление на сумму $2 тысячи;
3-е место — Apple Air Pods 3;
4-е место — «Яндекс Станция Миди»;
5-е место — «Яндекс Станция Миди».
А по итогам трех месяцев акции разыгрываются:
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — поездка на двоих на летние Олимпийские игры в Париже, iPhone 15 PRO MAX и Sony Playstation 5!
Как участвовать в акции:
- собирайте медали, выполняя задачи в приложении Optima24;
- необходимы наличие любой карты Visa «Оптима Банка» и мобильное приложение Optima24;
- обновляйте мобильное приложение Optima24 и в главном меню нажмите на кнопку «Начать квест»;
- ежедневно выполняйте задания в приложении, соревнуйтесь в викторинах, делитесь достижениями и подписывайтесь на официальную страницу банка в Instagram — за это можно получить много дополнительных баллов!
* Период проведения акции — с 18.03.2024 по 27.05.2024.
#ВПЕРЕДЗАЗОЛОТОМ с «Оптима Банком»!
Подробнее об условиях и оферты читайте на официальном сайте.
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