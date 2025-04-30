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Бизнес

KFC продлевает кампанию «Баскет добра» до конца мая 2025 года

Компания Food Dream, официальный представитель бренда KFC в Кыргызстане, с радостью сообщает о продлении благотворительной кампании «Баскет Добра» до 31 мая. Проект, стартовавший в апреле, собрал вокруг себя неравнодушных людей, объединенных важной целью — поддержать детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.

Каждый «Баскет добра от KFC», приобретенный в ресторанах сети, помогает собрать средства на покупку необходимого медицинского оборудования, которое улучшит условия лечения маленьких пациентов. Продление кампании открывает новые возможности для помощи и ведет дальше по пути, начатому с доброй инициативы и нацеленному на значимые результаты.

«Мы не просто следуем за временем, мы используем его как союзника для достижения большего», — отметили в Food Dream.

Поспешите стать частью этой важной инициативы. До конца мая у вас есть шанс внести еще больший вклад и помочь детям, которые нуждаются в нашей поддержке.

Присоединяйтесь к кампании и поддержите ее в любом ресторане KFC Кыргызстана.

Подробнее об условиях и акции.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327914/
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