Онкология — это не просто болезнь. Это страх, боль и борьба, которые не должны касаться людей, а особенно детей.

В Кыргызстане тысячи маленьких пациентов сражаются с диагнозом, который меняет их жизнь. Но детская онкология — это не только про боль, капельницы и палаты. Это про борьбу за каждое утро. Это про надежду и про жизнь, которую так важно сохранить.

Food Dream — официальный представитель бренда KFC в КР — запустил благотворительную кампанию «Баскет добра от KFC» в помощь деткам с онкологией.

Она проходит с 1 по 30 апреля 2025 года во всех ресторанах KFC в Бишкеке, Чуйской области и Оше. И каждый из вас может стать частью этого пути.

Что такое «Баскет добра»? Это не просто наш легендарный баскет KFC с курочкой. Это возможность помочь тем, кто сражается за жизнь.

Как, спросите вы?

С каждого проданного «Баскета добра от KFC» 100 сомов направляются на закупку жизненно важного медицинского оборудования и медикаментов для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Эти средства уже включены в стоимость баскета — от гостей не требуется дополнительных пожертвований.

Оборудование будет закуплено напрямую компанией Food Dream, а по завершении кампании передано государственному медицинскому учреждению, оказывающему помощь детям с онкологией. Мы опубликуем полный отчет о закупке и передаче оборудования, ведь нам важно делиться каждым шагом вместе с вами.

Эта кампания возможна только благодаря вам, нашим гостям. Вы становитесь частью важного дела.

Следите за нашими новостями — мы будем делиться с вами каждым шагом: от закупки оборудования до его передачи в больницу и как вместе с вами мы меняем жизни. Потому что делиться во благо — это то, что мы можем сделать вместе.

* Условия акции

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Food Dream — официальный и единственный представитель международного бренда KFC в Кыргызстане. Компания активно участвует в социальных и благотворительных проектах, поддерживая инициативы в сферах образования, здравоохранения и устойчивого развития.

Первый ресторан KFC открыт Food Dream в 2017 году в торговом центре «Гум». На сегодня в стране уже открыто 20 ресторанов KFC — в Бишкеке, Чуйской области и Оше.

KFC — это глобальный бренд ресторанов с курицей, история которого насчитывает десятилетия успеха и инноваций. Все началось с одного повара — полковника Харланда Сандерса, который более 90 лет назад создал оригинальный рецепт из 11 секретных трав и специй, записанных на обратной стороне двери его кухни.

Сегодня, сохраняя верность нашему наследию, мы продолжаем развивать видение полковника, предлагая еду, которая приносит радость, в рамках масштабного и устойчивого бизнеса, основанного на принципах инклюзивности и равенства. Более чем в 30 тысячах ресторанах почти 150 государств и территорий наши повара продолжают вручную панировать и готовить вкусного цыпленка по его рецпту.