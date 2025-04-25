KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) в Кыргызстане провело ежегодную партнерскую встречу по программе волонтеров World Friends Korea (WFK) 25 апреля 2025 года.

В мероприятии приняли участие посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванджэ, глава представительства KOICA в Кыргызстане Лим Со Йон и более 35 представителей образовательных и государственных учреждений со всей страны, сотрудничающих с волонтерской программой KOICA.

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Основное внимание на встрече было уделено обмену опытом сотрудничества с волонтерами WFK, а также знаниями и навыками, полученными в результате этого взаимодействия. Особым моментом мероприятия стало участие новых партнеров — представителей Гавриловского учебно-воспитательного комплекса и Военно-Антоновской средней школы, расположенных в Сокулукском районе Чуйской области, где KOICA в январе 2025 года запустила новый 30-месячный проект, направленный на улучшение санитарных условий и гигиенического образования учащихся. Их первое участие в партнерской встрече предоставило возможность наладить связи с другими учреждениями, вовлеченными в программу WFK.

В ходе мероприятия ряд партнерских учреждений представили свои лучшие практики, включая успешные общественные инициативы и образовательные проекты. Представители этих учреждений выступили с презентациями по развитию талантов, продемонстрировав положительное влияние деятельности волонтеров WFK.

С 2014 года программа KOICA WFK направила в Кыргызстан 95 волонтеров и 30 экспертов. Они внесли свой вклад в развитие 65 учреждений, включая школы, лицеи, колледжи, университеты и государственные организации.

В Нарынском государственном университете был открыт Центр корейского языка. Проект был реализован волонтером KOICA господином О Джонгсу с целью популяризации корейской культуры и укрепления образовательного обмена.

В Педагогическом колледже Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына был создан Центр Монтессори-образования. Эта инициатива, возглавляемая волонтером KOICA госпожой Ли Ён Иль, сыграет ключевую роль в подготовке будущих педагогов.

Волонтеры WFK реализовали множество значимых инициатив. Среди недавних достижений:

Глава представительства KOICA в Кыргызстане Лим Со Йон выразила глубокую благодарность всем участвовавшим организациям за их преданность делу и сотрудничество. Она подчеркнула, что дальнейшее взаимодействие в рамках программы WFK будет существенно способствовать укреплению дружбы и партнерских связей между Кореей и Кыргызстаном.