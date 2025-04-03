Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет

26 января этого года 12 молодых людей из Республики Корея прибыли в Бишкек. Они начали волонтерскую работу по улучшению здоровья и доступа к образованию для учащихся Гавриловской школы-комплекса и Военно-Антоновской средней школы имени Т.Касымбекова в Сокулукском районе Чуйской области.
Проект разработан совместно KOICA и Министерством образования Кыргызской Республики. Он будет реализовываться в течение 30 месяцев в нашей стране при участии исполнителей проекта (Университет Халлим, международная неправительственная организация Global Civic Sharing), обладающих профессиональной компетентностью в данной области, а также молодых специалистов из Южной Кореи.
Проект «Группа волонтеров проекта по улучшению школьной среды в Чуйской области Кыргызстана» направлен на улучшение системы WaSH (вода, санитария, гигиена) в двух учебных заведениях и местном сообществе.
«Мы будем содействовать таким мероприятиям, как улучшение инфраструктуры WaSH (ремонт и модернизация туалетов и мест для мытья рук), образовательные программы в области WaSH (мытье рук, личная гигиена, пользование туалетом, питьевая вода, утилизация отходов и так далее), программы взаимодействия с общественностью и создание внутришкольного WaSH-комитета», — рассказали участники.
В течение примерно двух лет (с января 2025 года по ноябрь 2026-го) для выполнения одного проекта в КР последовательно будут направлены пять потоков волонтеров, состоящих из 12 молодых специалистов с экспертными знаниями в области архитектуры, здравоохранения, административного управления (государственное управление, международное развитие), образования и СМИ.
Молодые специалисты, направленные в этот раз, являются первой группой волонтеров. Они активно реализуют проект, выполняя следующие задачи:
- полевые исследования и планирование для строительства инфраструктуры WaSH в школах;
- обучающие занятия для школьников навыкам WaSH (правильное мытье рук, изготовление мыла);
- исследование и планирование создания школьных комитетов WaSH для администрации и преподавателей;
- создание рекламного видеоролика о деятельности волонтерской группы.
Первая группа волонтеров будет работать около трех месяцев, до 25 апреля, а вторая приступит к работе в мае.
Проект соответствует Целям устойчивого развития (SDGs) Организации Объединенных Наций (ООН), в частности Цели № 3 (здоровье и благополучие) и Цели № 6 (чистая вода и санитария). Особое внимание уделяется инициативе UNICEF WaSH in School, которая направлена на улучшение санитарно-гигиенической инфраструктуры в учебных заведениях. Проект основан на ее принципах и реализуется с целью создания безопасной и здоровой школьной среды.
«Мы надеемся, что через данный проект дети в Кыргызстане будут расти здоровыми в более безопасной и комфортной среде, а также смогут сосредоточиться на учебе. Кроме того, мы надеемся, что проект приведет к положительным изменениям в сфере охраны здоровья и гигиены не только в школах, но и в семьях и местном сообществе, способствуя их долгосрочному развитию», — отметили молодые специалисты.
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Данный проект является частью программы KOICA и реализуется в сотрудничестве с Фондом индустриально-академического сотрудничества Университета Халлим (Институт глобального социального вклада) и некоммерческой организацией Global Civic Sharing («Движение за взаимопомощь в глобальном сообществе»).
Некоммерческая организация Global Civic Sharing основана в 1998 году и является международной НПО в сфере развития. Она реализует различные программы международного сотрудничества, направленные на поддержку самообеспечения сообществ и достижение устойчивого развития. Организация ведет деятельность в десяти странах Азии и Африки и планирует в 2025-м направить около 180 волонтеров в шесть государств, включая участников долгосрочных и проектных волонтерских программ.
KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества) — государственное учреждение, подчиненное Министерству иностранных дел Республики Корея, которое занимается официальной программой помощи в целях развития (ODA, Official Development Assistance).
Основная цель KOICA — содействие экономическому и социальному развитию в развивающихся странах. В настоящее время KOICA управляет 47 представительствами в 51 государстве мира, включая офис в Кыргызстане, который открыт в 2017 году.