Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет

26 января этого года 12 молодых людей из Республики Корея прибыли в Бишкек. Они начали волонтерскую работу по улучшению здоровья и доступа к образованию для учащихся Гавриловской школы-комплекса и Военно-Антоновской средней школы имени Т.Касымбекова в Сокулукском районе Чуйской области.

Проект разработан совместно KOICA и Министерством образования Кыргызской Республики. Он будет реализовываться в течение 30 месяцев в нашей стране при участии исполнителей проекта (Университет Халлим, международная неправительственная организация Global Civic Sharing), обладающих профессиональной компетентностью в данной области, а также молодых специалистов из Южной Кореи.

Проект «Группа волонтеров проекта по улучшению школьной среды в Чуйской области Кыргызстана» направлен на улучшение системы WaSH (вода, санитария, гигиена) в двух учебных заведениях и местном сообществе.

«Мы будем содействовать таким мероприятиям, как улучшение инфраструктуры WaSH (ремонт и модернизация туалетов и мест для мытья рук), образовательные программы в области WaSH (мытье рук, личная гигиена, пользование туалетом, питьевая вода, утилизация отходов и так далее), программы взаимодействия с общественностью и создание внутришкольного WaSH-комитета», — рассказали участники.