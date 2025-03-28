Если вы еще не успели оплатить фитр-садака, напоминаем: это важное пожертвование, которое завершает священный месяц Рамазан. Перечислить его на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана можно легко, удобно и безопасно с помощью приложения MegaPay.

Всего несколько кликов — и ваша помощь дойдет до тех, кто действительно нуждается.

В MegaPay доступны два варианта оплаты фитр-садака:

Выбор суммы — укажите любую сумму, которую готовы пожертвовать. Автоматический расчет — выберите продукты из списка и укажите число человек, за которых хотите внести пожертвование. Система сама рассчитает сумму фитр-садака.

Как сделать пожертвование онлайн:

Зайдите в раздел «Сервисы». Выберите категорию «Благотворительность», затем «Фитр-садака». Определитесь с удобным способом перевода: введите сумму вручную и подтвердите платеж;

выберите продукты, укажите число человек — сумма рассчитается автоматически, после чего можно будет оплатить.

С MegaPay выполнение вашего духовного долга становится проще и доступнее. Совершите доброе дело легко и быстро, поддерживая тех, кто особенно нуждается в этот благословенный месяц!

Совершайте добро легко — выбирайте MegaPay!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.