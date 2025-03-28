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Бизнес

Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay

Если вы еще не успели оплатить фитр-садака, напоминаем: это важное пожертвование, которое завершает священный месяц Рамазан. Перечислить его на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана можно легко, удобно и безопасно с помощью приложения MegaPay.

Всего несколько кликов — и ваша помощь дойдет до тех, кто действительно нуждается.

В MegaPay доступны два варианта оплаты фитр-садака:

  1. Выбор суммы — укажите любую сумму, которую готовы пожертвовать.
  2. Автоматический расчет — выберите продукты из списка и укажите число человек, за которых хотите внести пожертвование. Система сама рассчитает сумму фитр-садака.

Как сделать пожертвование онлайн:

  1. Зайдите в раздел «Сервисы».
  2. Выберите категорию «Благотворительность», затем «Фитр-садака».
  3. Определитесь с удобным способом перевода:
    • введите сумму вручную и подтвердите платеж;
    • выберите продукты, укажите число человек — сумма рассчитается автоматически, после чего можно будет оплатить.

С MegaPay выполнение вашего духовного долга становится проще и доступнее. Совершите доброе дело легко и быстро, поддерживая тех, кто особенно нуждается в этот благословенный месяц!

Совершайте добро легко — выбирайте MegaPay!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324281/
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