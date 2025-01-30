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Бизнес

«Элдик Банк» получил высокий ESG-рейтинг

ОАО «Элдик Банк» (далее — «Элдик Банк») стало первым банком Кыргызской Республики и одним из первых банков в Центральной Азии, которому предоставлен международный ESG-рейтинг.

28 января 2025 года «Элдик Банк» в рамках рейтинга S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 получил оценку 45 баллов при средней глобальной оценке среди компаний международной финансовой отрасли 37 баллов. Таким образом, «Элдик Банк» (процентиль — 67) вошел в первую треть ведущих компаний данного рейтинга в международной финансовой отрасли. По экологическим аспектам оценка «Элдик Банка» составила 32 балла, по социальным аспектам — 37 баллов, а по корпоративному управлению и устойчивому экономическому воздействию — 54 балла.

Уланбек Ногаев, председатель правления «Элдик Банка»: «Мы гордимся дебютным получением одного из ведущих глобальных ESG-рейтингов — S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Достигнутый высокий результат демонстрирует успешность нашей корпоративной ESG-трансформации, ориентированной на передовые мировые практики устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. Будучи ведущей государственной финансовой организацией, «Элдик Банк» намерен продолжать всемерно содействовать Кыргызской Республике в реализации национальных приоритетов, Целей устойчивого развития ООН и зеленого экономического роста, в том числе через расширение устойчивого финансирования и активизацию международных ESG-партнерств».

Справка

«Элдик Банк» — крупнейший государственный банк Кыргызстана, который входит в тройку ведущих кредитно-финансовых учреждений страны.

«Элдик Банк» является участником Глобального договора ООН — крупнейшего международного объединения в области устойчивого развития.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318443/
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