Теперь оплачивать коммунальные услуги стало еще проще! В мобильном приложении MegaPay появился сервис «Мой Дом — единая квитанция», который объединяет оплату всех комуслуг в одном удобном интерфейсе.

Больше не нужно искать отдельные квитанции или запоминать сроки оплаты — достаточно внести данные о вашем жилье всего один раз, и система будет автоматически напоминать вам о предстоящих платежах каждый месяц. Электричество, вода, газ, домофон и другие услуги теперь оплачиваются буквально в несколько касаний.

Сервис «Мой Дом» поможет вам держать все платежи под контролем, напомнит о сроках оплаты и сделает процесс быстрым и удобным.

Для того чтобы легко и просто оплатить счета за коммунальные услуги, необходимо:

на главном экране MegaPay зайти в раздел «Сервисы»;

перейти в «Коммунальные услуги», затем в «Мой Дом — единая квитанция»;

выбрать для себя удобный способ привязки:

— с единого лицевого счета, который есть в квитанциях с ноября 2024 года;

— посредством сканирования единого QR с квитанции.

Как оплатить счет за коммунальные услуги:

▪️ отсканируйте QR-код на вашей квитанции с помощью приложения MegaPay;

▪️ счет автоматически добавится в раздел коммунальных услуг и сохранится для удобного повторного использования.

После этого вы сможете оплатить его в несколько кликов.

Можно добавить несколько объектов недвижимости и оплачивать счета за каждый из них, удобно переключаясь между объектами.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.