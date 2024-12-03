Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ

Регулярное авиасообщение между Дубаем и Бишкеком сделало этот маршрут любимым среди путешественников из Кыргызстана.

2 декабря 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах для удобства отдыхающих запустились супервыгодный роуминг-тариф «1 мегабайт — 1 сом» и интернет-пакеты в роуминге от Мобильного оператора О! в сети Etisalat.

Ушли в прошлое ритуалы с булавкой, чтобы вытащить старую SIM-карту и вставить новую. Больше не нужно бегать по аэропорту, менять деньги, чтобы купить у местного оператора симку.

Чем удобен тариф «1 мегабайт — 1 сом» в роуминге?

Помимо того, что это один из самых выгодных тарифов, он удобен тем, что открывает неограниченный доступ к интернету в роуминге.

Какие преимущества у интернет-пакетов в роуминге?

С интернет-пакетами можно экономить еще 10 процентов от основного тарифа. Так, 1 мегабайт интернета обойдется вам всего в 0,9 сома.

За что еще нравятся интернет-пакеты? За возможность четко спланировать свой бюджет. К примеру, вы решили, что вам хватит пакета за 450 сомов. Подключаете его и точно знаете, что ваш баланс не уйдет в минус. Если чувствуете, что вам не хватает пакета, просто продлеваете его или берете пакет большего объема в приложении «Мой О!».

Как подключиться?

Активируйте сервис перед поездкой. Подключение бесплатное, оплата только по факту использования интернет-трафика. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997# или подключить услугу в приложении «Мой О!».

Пользуйтесь выгодным роумингом О!, чтобы быть на связи с родными и деловыми партнерами на своем номере.

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700.

Подробную информацию можно найти в разделе «Интернет-роуминг».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.