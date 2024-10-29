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Бизнес

Уже в наличии в O!Store — встречайте все модели iPhone 16 (оригинал!)

В сети O!Store стартовали продажи новой линейки iPhone 16 во всех цветах — успейте забрать свой любимый!

Сеть магазинов O!Store работает с официальным поставщиком Apple и выполняет все требования закона по регистрации новых устройств. Это значит, что вы получаете:

  • оригинальное, новейшее устройство, зарегистрированное на территории Кыргызстана и готовое к использованию;
  • стопроцентное качество с официальной гарантией один год.

По акции с 28 октября по 30 ноября 2024 года при покупке любой модели покупатели получат оригинальный чехол Apple в подарок.

Этот смартфон называют новым шедевром в мире мобильных технологий. iPhone 16 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и инновации в мире мобильных технологий. Благодаря выдающимся характеристикам камеры, процессора и дизайна этот смартфон станет верным спутником в повседневной жизни и помощником в реализации творческих и деловых идей.

Все новые смартфоны 16-й линейки заряжаются еще быстрее, работают еще производительнее. Обновление получили и камеры для записи пространственных фото и видео, у сверхширокоугольного модуля разрешение увеличилось до 48 Мп, а iPhone 16 Pro получил перископический модуль с пятикратным оптическим приближением.

Без ИИ не обошлось — все смартфоны 16-й серии поддерживают функции на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence. С его помощью можно генерировать текст, создавать уникальные картинки и эмодзи.

Убедиться в подлинности приобретенного устройства можно по уникальному идентификатору — номеру IMEI/MEID.

В наличии также фирменные аксессуары к смартфонам — чехлы, стекла, кабели, адаптеры.

Есть удобная рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса и переплаты.

Берите сейчас — платите потом, не откладывайте мечту!

Оригинальные iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, зарегистрированные на территории КР, можно заказать с доставкой онлайн на сайте ostore.kg, а также приобрести в магазинах O!Store, расположенных по следующим адресам:

  • «ЦУМ» — проспект Чуй, 155, 1-й этаж;
  • «Азия Молл» — проспект Чингиза Айтматова, 3;
  • Vefa — улица Горького, 27/1, 1-й этаж;
  • «Дордой Плаза» — улица Ибраимова, 115, с западной стороны ТЦ, слева от входа с улицы Ибраимова;
  • O!Store — улица Абдрахманова, 170/2.

В регионы можно заказать через местные магазины O!Store.

Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309617/
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