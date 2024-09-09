Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem

Сеть клиник Acıbadem — ведущий турецкий поставщик медицинских услуг для онкопациентов. На протяжении последних 25 лет в сети турецких клиник Acıbadem предлагают комплексный и индивидуальный спектры вариантов лечения для взрослых и детей с онкологическими диагнозами всех типов и стадий.

Наша цель — искоренить опухоль, защищая здоровые ткани и позволяя пациентам вести здоровую жизнь после болезни, отмечают сотрудники клиники. В клиниках Acıbadem хирурги, радиоонкологи и онкологи-терапевты тесно сотрудничают, чтобы пациенты благодаря комплексной помощи получили наилучшие результаты лечения.

Acıbadem, объединив координированную онкологическую помощь, кардинально изменяет подход к взаимодействию пациентов с врачами и медицинскими услугами. Это обеспечивает каждому пациенту уникальный и высококачественный опыт лечения, где все аспекты заботы о здоровье гармонично связаны между собой.

Что мы лечим

Мы объединяем опыт и передовые технологии для разработки безопасных и эффективных методов лечения многочисленных видов рака, включая:

урологические онкозаболевания;

гинекологические онкозаболевания;

рак желудочно-кишечного тракта;

рак молочной железы;

опухоли головного и спинного мозга;

рак головы и шеи;

рак костей;

лимфома;

меланома.

Лечение, которое мы предлагаем

Онкология — одно из основных направлений сети клиник Acıbadem. Мы работаем с лечением рака и предоставляем услуги для терапии целого спектра онкологических заболеваний.

Хирургия

Хирургическое удаление опухоли часто наиболее эффективно для лечения многих типов рака, а значит именно этот метод часто становится основным. В сети клиник Acıbadem онкологическая хирургия в основном выполняется с использованием минимально инвазивных подходов и специальных хирургических инструментов. Хирурги имеют большой опыт в роботизированной хирургии — передовой форме лапароскопии.

Системная терапия

В сети клиник Acıbadem используют разные методы системной терапии.

Химиотерапевтические препараты попадают в кровоток, уничтожая раковые клетки по всему телу пациента. Этот метод применяют для лечения рака практически в любой части тела.

препараты попадают в кровоток, уничтожая раковые клетки по всему телу пациента. Этот метод применяют для лечения рака практически в любой части тела. Иммунотерапия направлена ​​на усиление иммунного ответа организма.

направлена ​​на усиление иммунного ответа организма. Таргетная терапия — это лечение генетических изменений или мутаций, которые превращают здоровые клетки в раковые.

— это лечение генетических изменений или мутаций, которые превращают здоровые клетки в раковые. Гормональная терапия используется при лечении определенных типов рака, рост которых зависит от гормонов, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы.

терапия используется при лечении определенных типов рака, рост которых зависит от гормонов, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы. Радиотерапия. Лучевая терапия признана действенным вариантом лечения многих типов рака.

Сеть клиник Acıbadem стала мировым лидером в области медицинских услуг. В Турции клиника заслуженно завоевала признание и доверие пациентов, которые ищут эффективные варианты лечения по всему миру.

История успеха пациента: обнадеживающее путешествие в клинику Acıbadem

57-летняя пациентка из Кыргызстана обратилась в сеть клиник Acıbadem с диагнозом «рак груди». До этого она посетила несколько клиник и встречалась с разными местными врачами, только чтобы понять, что необходимо комплексное лечение. Примерно в то же время одна из ее подруг посоветовала ей клинику Acıbadem в Стамбуле, где ее муж ранее проходил лечение рака мочевого пузыря. Пациентка связалась с информационным офисом сети клиник Acıbadem в Кыргызстане в пятницу, и уже в следующий понедельник вылетела в Стамбул для консультации с врачами. Она встретилась с хирургом-маммологом, который объяснил ей план лечения. Лечение началось с составления схемы химиотерапии, затем последовало хирургическое удаление опухоли. Врачи провели иссечение опухоли с безопасным краем окружающих ее здоровых клеток, что позволило сохранить естественную форму и внешний вид груди в максимально возможной степени. После операции пациентка получила один сеанс лучевой терапии. Сегодня пациентка в ремиссии уже более трех лет.

Команда экспертов сети клиник Acıbadem специализируется на индивидуальном и комплексном уходе. Будьте уверены: международная сеть клиник Acıbadem тщательно спланирует каждый ваш шаг.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети АCIBADEM, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.