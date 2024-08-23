«Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН

Экосистема «Мой О!» продолжает активно расширять спектр услуг и первая на рынке Кыргызстана из платежных систем запустила новый бесплатный сервис электронной очереди в центры обслуживания населения (ЦОН).

Теперь пользователи супераппа могут занять очередь онлайн — просто выберите время и посетите ЦОН, когда вам это удобно.

Что предлагает новый сервис:

1. Быстрая и удобная запись на прием в ЦОН 24/7.

2. Экономия времени и отсутствие очередей.

3. Возможность отмены записи в случае необходимости.

После бронирования очереди в назначенное время на экране терминала в ЦОН отобразится номер билета и оператора. Запланировать визит заранее можно не более одного раза в неделю и только один активный билет.

Как занять очередь онлайн:

1. Откройте приложение «Мой О!» → «О!Деньги».

2. Выберите «Мои сервисы» → «Госуслуги» → «Электронная очередь в ЦОН».

3. Введите данные и подтвердите онлайн-запись.

Готово!

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора и воспользуйтесь новым сервисом первыми!

Услуга реализована при поддержке Министерства цифрового развития Кыргызской Республики.