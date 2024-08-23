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Бизнес

Переводы близким за рубеж на карту Visa!

Успейте воспользоваться новой услугой для держателей платежных карт VISA KICB по переводу денежных средств по номеру карты, номеру телефона, а также по пополнению своей карты Visa cо своих карт Visa, выпущенных в любых других банках.

Преимущества очевидны! Вам не нужно стоять в очереди, чтобы оформить перевод, не нужно заполнять никаких документов, а получателю не нужны коды и искать офис банка за рубежом.

Для отправки или получения денежных средств вам всего лишь необходимо:

  • подключить в настройках карты опцию «Интернет-платежи»;

  • подключить Visa Direct на желаемой карте;

  • знать номер карты или номер телефона получателя перевода.

Перевести деньги можно в сомах либо долларах США. На карту Visa сумма автоматически поступает на счет в валюте карты, на которую осуществляется перевод.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица с 1 сентября до 31 декабря 2024 года могут подключить мобильное приложение KICB Business без комиссии.

Напоминаем, что клиенты KICB могут получить карты Visa моментальной выдачи (instant) бесплатно и без годового обслуживания в любом отделении банка, а также до 6 ноября могут обналичить денежные средства в национальной валюте с карт Visa KICB в банкомате любого банка в Кыргызстане БЕСПЛАТНО! Акция распространяется на карты KICB: Visa Classic, Visa Gold, Visa Infinite.

Справка

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) создан в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Банк имеет 55 отделений по всей республике, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Принципиальный партнер платежной системы VISA International. Доступны международная система «Золотая корона», Western Union и система быстрых переводов по Кыргызстану Мoney Stream («Мани Стрим»).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302825/
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