НПС «ЭЛКАРТ» работает в штатном режиме

ЗАО «МПЦ» информирует о том, что в ночь на 15 августа 2023 года на стороне ЗАО «МПЦ» были проведены плановые технические работы по обновлению системы, о которых участники НПС «ЭЛКАРТ» были заранее уведомлены.

По завершении обновления системы кратковременные задержки наблюдались в мобильных приложениях, а также при запросе информации по счету. Однако основные операции по обналичиванию денежных средств в АТМ, оплате через POS-терминалы и при совершении интернет-покупок работали без изменений.

В настоящее время технические работы на стороне ЗАО «МПЦ» завершены и все сервисы функционируют в штатном режиме.

Приносим извинения за временные неудобства!