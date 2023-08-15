00:37
USD 89.01
EUR 97.43
RUB 1.01
Бизнес

НПС «ЭЛКАРТ» работает в штатном режиме

ЗАО «МПЦ» информирует о том, что в ночь на 15 августа 2023 года на стороне ЗАО «МПЦ» были проведены плановые технические работы по обновлению системы, о которых участники НПС «ЭЛКАРТ» были заранее уведомлены.

По завершении обновления системы кратковременные задержки наблюдались в мобильных приложениях, а также при запросе информации по счету. Однако основные операции по обналичиванию денежных средств в АТМ, оплате через POS-терминалы и при совершении интернет-покупок работали без изменений.

В настоящее время технические работы на стороне ЗАО «МПЦ» завершены и все сервисы функционируют в штатном режиме.

Приносим извинения за временные неудобства!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272630/
просмотров: 2523
Версия для печати
Материалы по теме
Бесплатная доставка с картой «Элкарт» в приложении Glovo!
Открытость. Сплоченность. Свершение. НПС «Элкарт» обновила фирменный стиль
Оплата картой «ЭЛКАРТ Бесконтакт» в общественном транспорте!
ЗАО «МПЦ» и компании из Южной Кореи создают новый провайдер торговых услуг
НПС «ЭЛКАРТ» советует, как предостеречь себя от мошенников
ЗАО «МПЦ» и Банк Монголии подписали меморандум о сотрудничестве
ЗАО «МПЦ» и южнокорейская корпорация создадут провайдер торговых услуг
Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты
Популярные новости
Мясной мармелад. Сделано в&nbsp;Кыргызстане Мясной мармелад. Сделано в Кыргызстане
Кабмин КР&nbsp;одобрил документ об&nbsp;искоренении насилия и&nbsp;домогательств в&nbsp;сфере труда Кабмин КР одобрил документ об искоренении насилия и домогательств в сфере труда
MBANK знакомит молодых специалистов с&nbsp;новыми технологиями MBANK знакомит молодых специалистов с новыми технологиями
Оформляй и&nbsp;властвуй: как регистрация номера помогает защитить личные данные Оформляй и властвуй: как регистрация номера помогает защитить личные данные
Бизнес
Black Friday от&nbsp;MEGA: бесплатный интернет для онлайн-шопинга Black Friday от MEGA: бесплатный интернет для онлайн-шопинга
Оформляй и&nbsp;властвуй: как регистрация номера помогает защитить личные данные Оформляй и властвуй: как регистрация номера помогает защитить личные данные
MBANK знакомит молодых специалистов с&nbsp;новыми технологиями MBANK знакомит молодых специалистов с новыми технологиями
Кабмин КР&nbsp;одобрил документ об&nbsp;искоренении насилия и&nbsp;домогательств в&nbsp;сфере труда Кабмин КР одобрил документ об искоренении насилия и домогательств в сфере труда
23 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 ноября, среда
23:54
Сеть неизвестных городов-крепостей нашли в Европе
23:32
В центре Бишкека сгорело старое здание
23:17
В Чолпон-Ате прошел международный астрономический турнир школьников
22:49
В Чуйской области водитель нарушил Правила дорожного движения 755 раз
22:20
Посол Китая в Кыргызстане стала почетным доктором КРСУ