Успейте отдохнуть и заполучить смартфон со скидкой на Иссык-Куле!

Лето, как и иссык-кульская акция в магазинах O!Store, близится к скорому завершению, но вы еще успеваете хорошенько отдохнуть и воспользоваться скидками!
Заезжайте в любой O!Store курортного побережья и забирайте смартфон дешевле обычного:
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Realme 9i 4/128 GB 17500 сомов вместо 18900;
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Samsung A135 (A13) 3/32GB 12500 сомов вместо 13390;
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Tecno Spark Go 2022 2/32 GB 8700 сомов вместо 9500;
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Vivo Y16 3/32 GB 10000 сомов вместо 11500;
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Infinix HOT 12 4/128 GB 12500 сомов вместо 13900;
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Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256 GB 26500 сомов вместо 29900;
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Itel A49 2/32 GB 8900 сомов вместо 9900.
O!Store позаботился и об аксессуарах. На все зарядные устройства до 1000 сомов действует скидка в 30 процентов.
O!Store желает вам отличного отдыха!
Подробная информация по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.
Акция действует с 14 по 31 августа 2023 года. Количество товара ограничено.
Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.
Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.