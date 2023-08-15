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Бизнес

Успейте отдохнуть и заполучить смартфон со скидкой на Иссык-Куле!

Лето, как и иссык-кульская акция в магазинах O!Store, близится к скорому завершению, но вы еще успеваете хорошенько отдохнуть и воспользоваться скидками!

Заезжайте в любой O!Store курортного побережья и забирайте смартфон дешевле обычного:

O!Store позаботился и об аксессуарах. На все зарядные устройства до 1000 сомов действует скидка в 30 процентов.

O!Store желает вам отличного отдыха!

Подробная информация по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Акция действует с 14 по 31 августа 2023 года. Количество товара ограничено.

Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.

Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272555/
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