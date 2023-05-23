Уже 15! Сеть дискаунтеров «Достор» продолжает расширяться

Полюбившаяся покупателям сеть магазинов-дискаунтеров «Достор», продолжается расширяться для удобства покупателей. В ближайшее время откроются еще четыре магазина с дружелюбными ценами и выгодными предложениями.

«Достор» — это новый для Кыргызстана формат магазинов. Покупателям гарантированы низкие цены и отличное качество.

В этих магазинах нет акций, но они не нужны. Ведь в магазинах «Достор» цены всегда низкие, а в ассортименте есть только то, что нужно и ничего лишнего. Только самые необходимые для покупателя товары от проверенных поставщиков. В этих магазинах можно быть уверенным в максимально доступных ценах и соблюдении всех норм и правил торговли.

В ближайшие дни откроются два новых магазина сети:

25 мая в Бишкеке по адресу: 7-й микрорайон, дом 18/12 (ориентир Орто-Сайский рынок);

26 мая в селе Новопокровка, по улице Ленина, б/н (ориентировочно улица Ленина, 395).

В начале июня сеть «Достор» также появится по адресам:

город Каракол, улица Асаналиева, 29;

село Пригородное, улица Юбилейная, дом 52б.

Как же получается в сети «Достор» сочетать низкие цены и стандарты качества? Управляющая сетью магазинов компания «Умай групп» оптимизирует ассортимент товаров и сокращает операционные издержки. За счет чего цены в магазинах сети по-настоящему дружелюбные.

Еще одно важное отличие дискаунтера — широкий ассортимент продукции собственных торговых марок. Они представлены почти в каждой товарной группе и являются товарами с самой привлекательной ценой на рынке.

Магазины «Достор» — это приятный современный интерьер, дружелюбный сервис, аккуратная, удобная и логичная раскладка продуктов на привычных витринах. «Достор» делает все, чтобы дружить со своими покупателями. Здесь покупатели всегда найдут продукты высокого качества и по низким ценам.

Сотрудники магазина всегда помогут покупателю сориентироваться и сделать оптимальный выбор. Но самое главное, что сбалансированность ассортимента позволяет быстро найти на полках то, что привык покупать, и не распыляет внимание на пять разных вариантов одного продукта.

При этом команда постоянно анализирует продажи и предпочтения покупателей, меняет ассортимент и ищет лучшие предложения. Все для того, чтобы сделать покупки доступными и выгодными.

«Достор» делает выбор проще, дружит с ценами и помогает экономить!

Двери новых магазинов «Достор» будут открыты для покупателей ежедневно с 9.00 до 21.00.

Напомним адреса и режимы работы других магазинов сети:

город Бишкек

«Достор» — «Калыка Акиева», улица Акиева, 55, работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

«Достор» — «Республиканская», проспект Жибек Жолу, 631, работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

«Достор» — «Ауэзова», улица Ауэзова, 11/1, работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

«Достор» — «Горького», улица Горького, 108, работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

«Достор» — «Молодая Гвардия», бульвар Молодой Гвардии, 74, работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

«Достор» — «Тулпар», жилмассив «Ак-Бата», улица Ак-Бата 1, 2а, работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

«Достор» — «Пишпек», улица Льва Толстого, 79 (пересекает улицу Репина), работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

«Достор» — «Раэль», улица Гагарина, 183 (пересекает улицу Маликова), работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

город Токмак

«Достор» — «Токмок», улица Ибраимова, 135, работает ежедневно с 9.00 до 21.00;

село Новопокровка

«Достор» — «Новопокровка», улица Ленина, 691, работает ежедневно с 7.00 до 24.00;

село Романовка

«Достор» — «Романовка», улица Фрунзе, 86, работает ежедневно с 7.00 до 24.00.

«Достор» — товары по дружелюбным ценам!

ОсОО «Умай Групп» является управляющей компанией сети «Достор».