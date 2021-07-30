Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК

Сегодня новоизбранные депутаты Бишкекского городского кенеша собрались на первое заседание. По итогам повторных выборов 11 июля в БГК прошли шесть партий.

Партия «Ата Журт Кыргызстан» на втором месте по количеству мандатов. Один из ее представителей, уже имеющий депутатский опыт Куванычбек Конгантиев рассказал в интервью 24.kg, почему опять баллотировался в горкенеш Бишкека.

Он — завсегдатай избирательных компаний. В 2020 году баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии «Биримдик», на выборах 11 апреля шел уже от НДПК. На повторных оказался в рядах «Ата Журт Кыргызстана». Политик кочевье по партиям позорным не считает.

— Ваши перебежки из одного политобъединения в другое смущают. Вам так необходим мандат и все равно с кем, лишь бы попасть в БГК или Жогорку Кенеш?

— Для меня основным приоритетом является желание избирателей. Это они меня хотят видеть в горкенеше. Поэтому, от какой я партии туда попаду, неважно. Мне депутатство необходимо, чтобы отстаивать права избирателей, их наказы, пожелания, требования. Другой площадки, где можно это сделать, нет. Поэтому я и участвую в выборах.

— Тогда расскажите о ваших планах как депутата БГК. Например, возможно ли навести порядок с хаотичным строительством в столице, не разругавшись при этом в пух и прах с воротилами строительного бизнеса?

— Однозначно. Но для этого необходимы понятные и взвешенные правила игры для всех — горожан, строителей, муниципалитета. Проект детальной планировки города (ПДП) и есть этот свод правил.

Да, сейчас его реализация приостановлена по решению суда. Но существующие в нем спорные моменты можно же доработать.

Сам документ очень актуальный. Это не прожект, сотканный из каких-то иллюзорных перспектив.

— Если он так хорош, почему вызвал шквал критики, а постановление БГК о его утверждении признано административным судом Бишкека недействительным?

— Сейчас такое время, что любая новость становится достоянием общественности и все начинают об этом говорить, не имея определенных компетенций. Депутаты ПДП приняли и суд решил отменить наше постановление по требованию горожан. Я считаю это решение поспешным. К вашему сведению, ПДП разрабатывали не чиновники, как утверждают некоторые, а профессионалы в области градостроительства. Конечно, есть шероховатости, но их можно устранить.

Проект детальной планировки города не идеален. Но его можно усовершенствовать. Куванычбек Конгантиев

— Однако горожан он не устроил. Или наше мнение можно игнорировать?

— Всем понравиться невозможно. Я уверен, что ПДП будет работать, и по ходу возникновения проблем, мы будем вносить изменения. Если же оставим все, как есть, то этот хаос с застройками продолжится.

— Поговорим о другой злободневной проблеме: смог. У вас есть пути решения? Сразу оговорюсь — переводить на газ идея благая, только вряд ли жители новостроек ее оценят.

— К этому вопросу нужно подходить комплексно, руководствуясь здравым смыслом, потребностями населения, а не эмоциями. И начинать борьбу поэтапно. В частности, запретить использование авто без катализаторов. Это первый шаг.

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Второй — наложить запрет на сжигание бытовых обходов в частном секторе и одновременно проработать вопрос выплаты компенсаций по оплате тарифов на газ и электричество. Третий — провести проверку угля, поставляемого на ТЭЦ Бишкека.

Словом, решение должно быть постепенное и продуманное. Полумерами смог не победить.

— Когда вы были депутатом БГК, то говорили о том, что главная проблема столицы — нехватка денег. Что собирайтесь предложить? Из каких источников финансы извлечь?

— Нужно улучшить налоговое администрирование. Сегодня не вся налогооблагаемая база официальна. Поэтому нужен реальный план, как вывести ее из тени. Пока его нет, то нет и ответственности перед мэрией и горкенешем у столичных налоговиков. Расщепление 12 процентов от всех налоговых поступлений отдается городу. Это мизер. Мы постоянно слышим от центральной власти о поддержке регионов, а Бишкек финансируется по остаточному признаку. Недавно один депутат Жогорку Кенеша (Нурбек Тотонов. — Прим. 24.kg) сравнил столицу с конюшней, и это обидно слышать, хотя доля правды в этом замечании есть.

Без денег, сразу скажу, превратить столицу в процветающий и комфортный для проживания мегополис не получится.

Средства можно найти, если наладим управление муниципальным имуществом. Это, конечно, не клондайк, но дополнительно 600 миллионов сомов изыскать можно.

— То есть, на ваш взгляд, все упирается в дефицит денег и отсутствие видения, как должна развиваться столица?

— Абсолютно верно. Мы должны разработать социально-экономическую программу и двигаться в ее рамках, внося своевременно коррективы.

Сейчас же мы как пожарники, бросаемся тушить, когда заполыхает. А нужно действовать на упреждение. Если нет поддержки, воли и финансов, ничего не получится.

— Депутаты Жогорку Кенеша приняли проекты законов «О местном самоуправлении» и «О государственной администрации». Согласно им, полномочия депутатов местных кенешей будут урезаны. Как вы собирайтесь выполнять обещания?

— Контрольные функции останутся за нами. Этого достаточно. Необходимо комплексное решение в развитии города, должны быть определены приоритеты, чтобы нам было что согласовывать с центральной властью. В этом и заключается успех работы горкенеша. Еще добавлю, что этот состав более качественный, чем предыдущий. Да, много молодых ребят. Но есть и старожилы. То есть баланс соблюден. Я думаю, у нас получится превратить Бишкек в современную столицу, и больше никто не будет называть наш город большим колхозом.