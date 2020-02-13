«Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову

Руководители ОсОО «Акнет» ответили депутату парламента Рыскелди Момбекову.

По словам юриста компании Рустама Абдурауфова, нардеп был некорректен в своих высказываниях. И, вероятно, его ввели в заблуждение. Рыскелди Момбеков сегодня выступил в защиту арестованного экс-соруководителя «Акнета» Кубана Ажимудинова и так получилось, отметил исполнительный директор компании Азат Базаркулов, распространил дезинформацию. «Возможно, он использовал того же Ажимудинова и его отца в своих каких-то личных целях», — отметил Азат Базаркулов.

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Юрист Абдурауфова подчеркнул — заявление Рыскелди Момбекова носит, скорее, популистский, чем информативный характер.

Опроверг высказывания Рыскелди Момбекова и глава «Акнета» Нурбек Абасканов. В ответ на заявление депутата, что новые управленцы «Акнета» рейдерским путем захватили ОсОО и забрали незаконно долю Кубана Ажимудинова, он заявил, что по протоколу о распределении дивидендов Кубану Ажимудинову перечислили 150 миллионов сомов. Его брат Нурлан Ажимудинов получил 30 миллионов сомов на основании этого же протокола.

«Никакого ущемления интересов учредителя Ажимудинова нет. Все споры происходят в судах. Между тем компания работает. Штат увеличен до 650 человек. Налогов уплатили в два раза больше. В Соцфонд отчисления возросли до 59 миллионов сомов. Зарплаты выплачивают регулярно и в полном объеме. Компания работает стабильно и прозрачно», — отметил Нурбек Абасканов.

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Отметим, в отношении Кубана Ажимудинова возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделку документов. Он находится в Национальном кардиологическом центре с подозрением на инфаркт. Первомайский районный суд, где рассматривается дело, вынес решение направить официальный запрос в медицинское учреждение, чтобы получить подтверждение, после чего процесс будет продолжен.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.