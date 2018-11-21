Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления

Ежегодно с приходом зимы для бишкекчан актуальным становится вопрос, чем отапливать дом, а в последние годы к нему добавился еще один — чем дышать в городе, окутанном густым смогом.

По оценкам экологов, уже сегодня допустимые нормы загрязнения в Бишкеке превышены в 6 раз.

Читайте по теме Смог над Бишкеком. Экологи не рекомендуют открывать окна и проветривать квартиры

Согласно нормам ВОЗ, среднесуточный уровень РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг/м³. В некоторых районах Бишкека среднее значение за сутки превышает 400 мкг/м³.

Основными причинами загрязнения по-прежнему остаются выбросы вредных веществ автомобилями, сжигание мусора, ТЭЦ и отопление домов частного сектора углем. Согласно исследованию общественного объединения «МувГрин», наиболее высокие разовые превышения нормы отмечаются не в центре столицы, а больше в новостройках.

В «Ак-Орго», где на одной из улиц находится несколько частных бань, был зафиксирован разовый показатель 846 мкг/м³!

Экологи уже бьют тревогу и не рекомендуют людям открывать окна и проветривать помещения. Директор ОФ «Ырыстан» Дмитрий Переяславский подчеркивает, что с каждым годом ситуация становится только хуже, а правительство не принимает никаких мер, чтобы хоть как-то улучшить экологическую обстановку в Бишкеке.

Читайте по теме Эмиль Шукуров: Смог в Бишкеке — показатель отсутствия продуваемости города

Согласна с ним и Мария Колесникова — директор ОО «МувГрин». По ее словам, в июне подписан комплексный план по улучшению экологической ситуации с амбициозными целями, закрепленными за мэрией, Госэкотехинспекцией, Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Но пока все это не больше, чем планы на бумаге.

А вот чиновники традиционно не видят проблемы. По данным Кыргызгидромета, уровень загрязнения воздуха в Бишкеке в норме, а некоторые экологи просто нагнетают обстановку.

И пока власть имущие и ратующие за экологию не могут договориться, выход один: спасать экологию самостоятельно. Благо средств для этого в современном мире более чем достаточно.

И раз уж основная угроза в отопительный период исходит от частного сектора, где люди не соблюдают нормы отопления, начинать надо именно с него.

Власти предлагают отказаться от использования машин и перейти на более экологичный транспорт — гироскутеры и велосипеды. А может, и вовсе походить пешком: полезно для экологии и здоровья. Есть менее радикальная мера — перевести своего железного друга на экологичное топливо, к примеру, газ. Благо условия для перехода на газомоторное топливо созданы: в августе 2017 года в селе Ленинском Чуйской области состоялось открытие первой современной экозаправки (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, АГНКС). На сегодняшний день в республике действуют 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, принадлежащие «Газпром Кыргызстан».

Переход водителей на данный вид топлива (метан) имеет ряд ключевых преимуществ: экономия по сравнению с бензином составит около 50 процентов; в выхлопных газах полностью отсутствует опасный свинец, а содержание углекислого газа значительно меньше, чем в автомобилях, заправляемых бензином.

О переходе на газомоторное топливо задумывается и мэрия города, которая планирует закупить муниципальный транспорт (автобусы) на газе в ближайшее время.

Необходимо перестать жечь опавшие листья, мусор и мелкие бытовые отходы на своих участках.

Проблему с отоплением в жилмассивах также можно решить. Более 100 тысяч жителей (20 тысяч домовладений) Бишкека и Чуйской области в 2017 году получили доступ к экологическому топливу — газу — благодаря компании «Газпром Кыргызстан». В 2018-м подключены еще 12 тысяч домовладений. Все они уже сегодня могут отказаться от использования твердого топлива и подумать о будущем своих детей. Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, комментируя сложную экологическую ситуацию, поручил соответствующим государственным органам провести переговоры с компанией «Газпром Кыргызстан» и активизировать работу по газификации жилых домов в черте Бишкека и его окрестностях.

С одной стороны, природный газ признан самым экологичным видом топлива, отвечающим требованиям защиты климата и надежности энергоснабжения. С другой, он бережет семейный бюджет.

К примеру, при обогреве дома площадью в 80 квадратов за отопительный период, по сравнению с электричеством, вы сэкономите более пяти тысяч сомов.

Кстати, «Газпром Кыргызстан» продолжает акцию, благодаря которой установка газового котла обойдется в разы дешевле, так как ряд работ производится бесплатно. Да и сами котлы можно приобрести в беспроцентную рассрочку.

Осознанный переход населения на экологический вид топлива поможет предотвратить загрязнение воздуха и сохранить экологию для следующих поколений.