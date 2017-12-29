Как Газпром исполнял мечты в 2017 году

Покупка российским гигантом Газпромом всей газотранспортной системы Кыргызстана в свое время наделала немало шума. Чего только ни говорили: и отдали дешево, и цены поднимутся, и ремонтов обещанных не будет. Компания «Газпром Кыргызстан» никому ничего не доказывала, а просто делала свою работу, каждый день улучшая жизнь кыргызстанцев.

Первый ремонт за 40 лет

«В 2017 году перед нами стояло немало ключевых задач. Мы обеспечивали качественным энергоснабжением кыргызстанцев, открывали новые производственные объекты, газифицировали новостройки и жилмассивы, реализовывали социальные проекты», — рассказывает генеральный директор ОсОО «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев.

Одним из самых значимых событий 2017 года стало строительство и введение в эксплуатацию ключевого магистрального газопровода «Бухарский газоносный район Ташкент — Бишкек — Алматы». Масштабную реконструкцию и запуск новой нитки газопровода провели впервые за 40 лет.

Но на этом компания «Газпром Кыргызстан» не остановилась. Проведен капитальный ремонт компрессорной станции в селе Сокулук. Именно отсюда подается газ на всю Чуйскую область. Но вот оборудование станции давно устарело и нуждалось в срочном ремонте и замене. Работы провели. Теперь можно не беспокоиться о бесперебойной подаче газа.

Кроме того, реконструирована автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в селе Ленинском, завершено строительство нового административного здания центрального аппарата, учебно-производственного центра, производственного участка в городе Токмаке, замерного узла «Чуй» по учету транзита газа с Республикой Казахстан.

Газ в каждый дом

В уходящем году компания продолжила активную работу по газификации жилмассивов Бишкека и населенных пунктов Чуйской области. Работы велись в рамках инвестиционной программы компании «Газпром Кыргызстан», по которой к 2030 году уровень газификации Кыргызстана доведут до 60 процентов.

Напомним, что в 2016 году в 10 жилмассивов Бишкека впервые провели газ. Возможность подключиться к газу получили свыше 2,5 тысяч домохозяйств. В 2017 году в Кыргызстане построено около 350 километров газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 100 тысяч абонентов, охвачено более 20 тысяч домовладений.

Природный газ пришел в дома жителей 15 населенных пунктов страны — Бишкека, Чуйской и Ошской области.

Реализация инвестиционной программы Газпрома позволяет решить и еще одну важную задачу — улучшить экологию Кыргызстана и сократить расходы населения на отопление домой и приготовление пищи.

Природный газ позволяет значительно экономить. Например, при отоплении дома площадью 80 квадратных метров за отопительный период можно сэкономить более 5 тысяч сомов. А еще от голубого топлива нет таких вредных выбросов, как от каменного угля.

«Мы обязались увеличить уровень газифицированности Кыргызстана с 26 до 60 процентов. И перед нами стоит серьезная задача по дальнейшему развитию газификации республики. Надеюсь, что коллектив компании «Газпром Кыргызстан» успешно ее выполнит. Искренне верю, что наша работа по-прежнему будет приносить хорошие результаты», — подчеркнул Болот Абилдаев.

Социальная деятельность

Следуя высокой социальной ответственности, Газпром продолжает в стране реализацию проектов, направленных на развитие социальной, экономической, культурной, экологической сфер. Особой философией компании является активное участие в развитии общества и добровольные дополнительные обязательства перед обществом.

В рамках программы «Газпром — детям» в республике возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы. На сегодняшний день в республике построено 7 ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов).

К 2019 году в Бишкеке будет построена новая общеобразовательная школа, где возможность учиться получат более 900 школьников. Школа будет построена и оснащена самым новейшим оборудованием, весь учебный комплекс будет полностью построен и оборудован на средства, выделяемые компанией «Газпром». Образовательное учреждение включит в себя спортивные объекты с организационно-педагогической структурой 3:3:3: младшая, средняя и старшая школы.

На 2018 год у компании «Газпром Кыргызстан» амбициозные планы. Планируется завершение строительства газораспределительной станции «Бишкек-2», возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Джалал-Абаде и Нарыне, снижение дебиторской задолженности, эффективное выполнение инвестиционной программы.