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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (95)

Смог над Бишкеком. Чиновники традиционно не видят проблемы

Загрязнения атмосферного воздуха в Бишкеке в пределах допустимой нормы. Об этом сообщает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

В Бишкеке установлено семь постов наблюдения, где проводится отбор проб и химических анализов содержания вредных веществ в атмосфере и сопоставляются фоновые концентрации в каждом районе и в целом по городу.

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По данным Кыргызгидромета, в сентябре уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Кыргызстана незначительно изменился относительно предыдущего месяца. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха не наблюдалось.

В центральной части Бишкека загрязнение воздуха оставалось выше средних значений по городу. Среднемесячное содержание диоксида серы составило 0,001 мг/м³, диоксида азота — 0,05 мг/м³, оксида азота — 0,07 мг/м³, формальдегида — 0,007 мг/м³.

Согласно данным автоматической станции наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, эти показатели находятся в пределах допустимой нормы.

В ведомстве отметили, что датчики ОО «МувГрин» не аккредитованы и не состоят в реестре средств измерений «Кыргызстандарта».

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Основным источником загрязнения окружающей среды являются автомобили. Ежегодно общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тонн, из которых 180 тысяч тонн приходится на транспортные средства.

Ранее директор общественного объединения «МувГрин» Мария Колесникова сообщила, что уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышает допустимые показатели в шесть раз.
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