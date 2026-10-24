Земельная амнистия в Кыргызстане: действующие ограничения сохраняются

Пресс-служба Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при кабинете министров Кыргызской Республики заявила о некорректном толковании изменений, внесенных в Указ президента КР от 15 декабря 2025 года № 364, касающийся земельной амнистии.

Как сообщили в ведомстве, в средствах массовой информации распространяются сведения, которые могут сформировать у граждан ошибочное представление о действующих требованиях земельной амнистии.

В агентстве пояснили, что признание отдельных пунктов указа утратившими силу не означает отмену всех ограничений и требований, предусмотренных в рамках земельной амнистии.

В частности, Законом Кыргызской Республики от 14 июля 2026 года № 111 были внесены изменения в Закон «О регулировании земельно-правовых отношений». В результате нормы, ранее предусмотренные отдельными пунктами указа, которые впоследствии были признаны утратившими силу, включили непосредственно в закон.

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Таким образом, изменения в указ направлены на приведение его отдельных положений в соответствие с действующим законодательством, а также на исключение норм, утративших актуальность.

В ведомстве подчеркнули, что требования к легализации земельных участков, входящих в состав групп участков с хаотичной застройкой, а также установленные сроки подачи соответствующих заявлений остаются в силе. Эти положения закреплены не только в указе президента, но и непосредственно в законе.

В связи с этим исключение соответствующих пунктов из указа не означает отмену указанных требований на законодательном уровне.

Земельное агентство призвало граждан и представителей средств массовой информации проверять сведения по официальным источникам и обеспечивать корректное толкование положений законодательства.