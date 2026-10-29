За два года число работников из КНР и Пакистана выросло более чем в пять раз
За последние пять лет квота на привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызстан выросла в шесть раз и достигла 100 тысяч человек. Основную ее часть составляют граждане Китая. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
По данным ведомства, в 2022 и 2023 годах квота составляла немногим более 16 тысяч человек. В 2024 году ее увеличили до 25 тысяч, затем — до 52 тысяч, а в 2026 году показатель резко вырос до 100 тысяч человек.
При этом больше всего разрешений на работу выдают гражданам Китая. Согласно данным министерства, их число ежегодно растет и за последние два года увеличилось более чем в пять раз. Похожая динамика наблюдается и среди граждан Пакистана.
В то же время число разрешений для граждан Бангладеш меняется иначе: после резкого роста в 2025 году в 2026-м показатель снизился.
Среди граждан других стран, получающих разрешения на работу в Кыргызстане, выделяются также граждане Индии и Узбекистана. На 1 октября 2026 года им выдали 2 тысячи 652 и 2 тысячи 182 разрешения соответственно. В последние годы показатели по этим странам существенно не менялись.
В предыдущие годы разрешения на работу получали и граждане Турции: в 2022 году — 1 тысяча 892 человека, в 2024-м — 1 тысяча 480. В 2022 году 303 разрешения выдали гражданам Южной Кореи. В этом году этих стран в списке получателей разрешений нет.
В Минтруда объяснили рост квоты на иностранных работников потребностями экономики
По данным первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Арлена Алиясова, размер квоты на привлечение иностранной рабочей силы определяют с учетом заявок работодателей, потребностей отраслей экономики и возможности закрыть вакансии за счет граждан Кыргызстана.
По его словам, иностранные специалисты необходимы, в частности, для крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также для промышленности, горнодобывающей, металлургической и швейной отраслей, где не хватает квалифицированных кадров.
«Определение ежегодного размера квоты должно осуществляться на основе объективно подтвержденной потребности экономики в иностранных трудовых ресурсах с соблюдением баланса между интересами работодателей, защитой национального рынка труда и созданием благоприятных условий для инвестиционной деятельности», — отметил Арлен Алиясов.
В министерстве считают необходимым ежегодно анализировать, насколько эффективно используются установленные квоты и помогает ли привлечение иностранцев закрывать кадровый дефицит. При этом приоритетом остается развитие внутреннего рынка труда, профессиональное обучение и создание возможностей для трудоустройства граждан Кыргызстана.
Арлен Алиясов также отметил, что Кыргызстан одновременно остается страной, откуда граждане уезжают на заработки за рубеж, и государством, которое привлекает иностранных работников. По его словам, кыргызстанцы часто ищут за границей более высокие заработки, тогда как отдельным отраслям внутри страны необходимы дополнительные работники и специалисты определенной квалификации.