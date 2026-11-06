За бывшими урановыми хвостохранилищами установят экологический контроль

В Кыргызстане утвердили порядок радиоэкологического мониторинга территорий бывших объектов уранового производства и хранилищ радиоактивных отходов после рекультивации. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на обеспечение безопасности территорий, где ранее велись добыча и переработка урана, а также размещались радиоактивные отходы.

Согласно постановлению, после завершения рекультивационных мероприятий на таких объектах должен проводиться радиоэкологический мониторинг.

Он необходим для контроля радиационной обстановки и оценки состояния территорий, подвергшихся воздействию уранового производства.

Ответственными за реализацию постановления определены Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также Министерство здравоохранения.

Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского бюджета на соответствующие годы и других источников, не запрещенных законодательством.

При этом в опубликованном тексте постановления не уточняются периодичность проверок, перечень объектов, показатели радиационного контроля и порядок реагирования при выявлении превышений допустимых уровней. Эти требования должны быть раскрыты в утвержденном положении, являющемся приложением к документу.

Напомним, в Кыргызстане сохранились объекты радиоактивного наследия советского периода, включая хвостохранилища и отвалы уранового производства. Некоторые из них расположены вблизи населенных пунктов и водных объектов.

Рекультивация таких территорий направлена на снижение радиационных и экологических рисков. При этом завершение восстановительных работ не исключает необходимости дальнейшего наблюдения за состоянием объектов.

Постановление вступит в силу через 10 дней.