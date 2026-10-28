За девять месяцев в КР собрано более 342 миллионов сомов утилизационного сбора

За девять месяцев ГП «Эко Оператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора собрало 342 миллиона 417,2 тысячи сомов утилизационного сбора.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем поступлений утилизационного сбора увеличился на 214 миллионов 411,3 тысячи сомов.

Работа по увеличению количества плательщиков, обеспечению поступления платежей и взысканию задолженности продолжается во взаимодействии с Государственной таможенной службой и Государственной налоговой службой.

ГП «Эко Оператор» продолжает работу по обеспечению эффективного функционирования системы утилизационного сбора и расширенной ответственности производителей и импортеров в Кыргызской Республике.

В соответствии с постановлением кабинета министров от 19 июня 2024 года утвержден перечень из 24 групп товаров и упаковки товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств.

При ввозе на территорию Кыргызской Республики товаров, относящихся к указанным группам, а также при производстве соответствующей продукции необходимо исполнять установленные требования в сфере расширенной ответственности производителей и импортеров, в том числе своевременно уплачивать утилизационный сбор в установленном порядке.