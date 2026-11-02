В Кыргызстане не хватает участковых — МВД

В Кыргызстане не хватает сотрудников милиции, особенно участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов.

Он напомнил, что численность населения страны растет, вместе с тем появляются новые жилые массивы, населенные пункты развиваются, при этом штатная численность правоохранительных органов практически не меняется.

С начала обретения независимости численность населения в КР составляла примерно 5 миллионов человек, сейчас — более 7 миллионов, сказал Нурлан Исмаилов и добавил, что дефицит милицейских кадров как раз ощущается в первую очередь среди сотрудников, непосредственно работающих с населением.

«Не хватает участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних», — сказал он.