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24.kg

В Кыргызстане изменили правила контроля за монополиями и слиянием компаний

09:57, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане изменили порядок антимонопольного регулирования, в том числе правила контроля за слиянием компаний, созданием совместных предприятий и предоставлением государственной помощи бизнесу. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в положение о службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Согласно новым нормам, Антимонопольная служба будет рассматривать обращения компаний о слиянии, присоединении, реорганизации и создании совместных предприятий, если такие действия могут повлиять на состояние конкуренции на рынке.

Также ведомство будет принимать решения по вопросам приобретения акций и долей в уставном капитале компаний в случаях, предусмотренных законодательством о конкуренции.

Одно из нововведений касается предоставления государственной финансовой помощи предприятиям. Антимонопольная служба получила полномочия рассматривать проекты решений о выделении государственной помощи и оценивать, как предоставление льгот, преференций и субсидий может повлиять на конкуренцию в отдельных отраслях экономики.

Такая оценка предусмотрена в случаях, когда общий размер финансовой помощи превышает установленный минимальный порог.

Кроме того, компании смогут направлять на рассмотрение антимонопольного органа свои внутренние документы по соблюдению требований законодательства о конкуренции. Ведомство будет выдавать заключения об их соответствии или несоответствии установленным требованиям.

Постановление также уточняет полномочия Антимонопольной службы при выявлении нарушений.

В одном из положений ранее предусмотренное принятие решения в установленном порядке заменено обращением с иском в суд.

Помимо этого, уточняются полномочия по контролю за реорганизацией и ликвидацией субъектов естественных монополий, созданием совместных предприятий и приобретением долей в компаниях.

Кабинет министров также признал утратившими силу несколько ранее принятых решений.

В частности, отменено постановление правительства от 20 мая 2015 года № 304, которым был утвержден порядок формирования и ведения государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызстана.

Утратило силу и постановление 2019 года, регулировавшее экономико-статистическое наблюдение за предприятиями, включенными в этот реестр. Но это не означает автоматической отмены антимонопольного контроля за компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке.

Также внесены технические изменения в порядок осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, включая уточнение ссылок на статьи Закона «О конкуренции».

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