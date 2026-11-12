В Кыргызстане хотят ограничить возврат жалоб на нарушения конкуренции

В Кыргызстане предлагают изменить порядок рассмотрения жалоб на нарушения антимонопольного законодательства. Законопроект о внесении изменений в Закон «О конкуренции» вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, гражданам и предпринимателям хотят предоставить возможность исправлять ошибки в заявлениях, поданных в антимонопольный орган, без необходимости повторного обращения.

Сейчас, если заявитель представил неполный пакет документов, антимонопольный орган возвращает заявление без рассмотрения. Законодательство прямо не обязывает ведомство предварительно уведомлять человека о недостатках и давать время на их устранение. Авторы законопроекта предлагают изменить такую практику.

В случае обнаружения недостающих документов или других недостатков антимонопольный орган обязан уведомить заявителя и установить срок для исправления ошибок.

Вернуть заявление без рассмотрения разрешат только в том случае, если гражданин или предприниматель не устранит недостатки в срок.

Как отмечается в справке-обосновании, действующий порядок создает дополнительные препятствия для заявителей. Даже незначительные ошибки в документах приводят к необходимости повторного обращения, подготовки нового пакета бумаг и потере времени.

Разработчики считают, что изменения сократят бюрократические процедуры, повысят прозрачность работы антимонопольного органа и обеспечат своевременное рассмотрение обращений о возможных нарушениях законодательства.

Требования к оформлению документов сохранятся, а антимонопольный орган по-прежнему сможет самостоятельно определять наличие оснований для возбуждения дела.