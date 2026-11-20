В Кыргызстане предлагают изменить правила проведения благотворительных сборов, чтобы защитить граждан от мошенников, которые собирают деньги якобы на лечение больных детей, помощь нуждающимся и другие социальные цели, а затем используют средства в личных интересах.

Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О меценатстве и благотворительной деятельности» и Уголовный кодекс. Инициатор — депутат Улукбек Карыбек уулу.

Необходимость изменений объясняется тем, что действующий закон был принят в 1999 году и не учитывает современные способы сбора пожертвований через социальные сети, банковские карты, электронные кошельки и онлайн-платежи.

Отдельные счета и обязательная отчетность

Согласно законопроекту, вводится понятие публичного благотворительного сбора, его организатора, государственного благотворительного портала и целевого благотворительного счета.

Деньги, собранные на благотворительность, предлагается аккумулировать на отдельном целевом счете. Использовать их на другие нужды будет запрещено. При объявлении сбора организатор должен будет указать его цель, необходимую сумму и порядок использования оставшихся средств.

Юридические и физические лица, которые организуют два и более благотворительных сбора в течение года, должны будут зарегистрироваться на государственном благотворительном портале. По итогам каждого квартала они обязаны публиковать отчеты о поступлении и расходовании средств.

Также годовые отчеты благотворительных организаций планируется размещать на портале вместо публикации в официальных печатных изданиях.

При этом предусмотрено исключение для граждан, которые собирают деньги на собственное лечение, реабилитацию, образование или выход из трудной жизненной ситуации, а также на аналогичные нужды близких родственников. На них новые требования распространяться не будут.

На благотворительность будут направлять не менее 90 процентов средств

Законопроект также пересматривает ограничения на административные расходы благотворительных организаций.

Сейчас действующее законодательство ограничивает двумя процентами только расходы на оплату труда административно-управленческого персонала. При этом в этот лимит не укладываются другие необходимые затраты, в том числе бухгалтерское обслуживание, аудит и аренда помещений.

Предлагается установить единый предел административных расходов — не более 10 процентов от благотворительных средств. Соответственно, не менее 90 процентов пожертвований и доходов организаций должно направляться непосредственно на благотворительные цели и программы.

Фото получателей помощи — только с их согласия

Еще одно нововведение касается защиты личной информации людей, получающих благотворительную помощь.

Распространять их фотографии, видеоизображения и сведения о состоянии здоровья можно будет только с согласия самих получателей либо их законных представителей.

За мошенничество под видом благотворительности хотят наказывать строже

Отдельные изменения предлагается внести в статью 209 Уголовного кодекса, дополнив ее квалифицирующим признаком мошенничества, совершенного под предлогом благотворительной деятельности.

Это позволит квалифицировать подобные преступления по части 2 статьи 209, в том числе если они совершены без использования интернета. Кроме того, правоохранительные органы смогут отдельно учитывать такие факты мошенничества.

Для реализации закона кабинету министров поручат утвердить порядок ведения государственного благотворительного портала и обеспечить его запуск. Национальному банку рекомендуется определить порядок открытия целевых благотворительных счетов.

Требования, связанные с работой портала, предлагается ввести через год после официального опубликования закона, чтобы у государственных органов было время подготовить необходимую систему.

Также законопроект предусматривает замену кыргызских терминов «соопчулук» и «соопкер» на «кайрымдуулук» и «кайрымдуулук кылуучу». В справке-обосновании отмечается, что новые формулировки точнее отражают правовое значение понятий «благотворительность» и «благотворитель».