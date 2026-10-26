В Бишкеке запретили менять фасады отремонтированных зданий

В Бишкеке запретили самовольно менять внешний вид зданий, фасады которых отремонтировали за счет городского бюджета. Распоряжение подписано мэром столицы 13 октября 2026 года.

Как сообщили в муниципалитете, ограничения распространяются на здания, расположенные вдоль 4 городских магистралей:

проспект Чуй — от улицы Манаса до улицы Абдрахманова;

проспект Жибек Жолу — от улицы Манаса до улицы Абдрахманова;

проспект Чингиза Айтматова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Семетей;

улица Абдрахманова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Семетей.

Собственникам и арендаторам помещений запрещается без соответствующего согласования перекрашивать фасады, менять облицовку, переделывать и остеклять балконы, оборудовать новые входные группы, размещать кондиционеры, вывески и рекламные конструкции.

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В мэрии подчеркнули, что любые изменения внешнего вида зданий должны соответствовать правилам, утвержденным Бишкекским городским кенешем 14 мая 2024 года.

Нарушителям грозит ответственность по статьям 107 и 434 Кодекса о правонарушениях КР — за незаконное размещение наружной рекламы и невыполнение законных требований уполномоченных органов.

Муниципалитет призывает горожан бережно относиться к обновленным фасадам и предупреждает, что работа по приведению внешнего вида зданий к единому дизайн-коду будет продолжена.