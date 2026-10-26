В Бишкеке запретили менять фасады отремонтированных зданий
В Бишкеке запретили самовольно менять внешний вид зданий, фасады которых отремонтировали за счет городского бюджета. Распоряжение подписано мэром столицы 13 октября 2026 года.
Как сообщили в муниципалитете, ограничения распространяются на здания, расположенные вдоль 4 городских магистралей:
- проспект Чуй — от улицы Манаса до улицы Абдрахманова;
- проспект Жибек Жолу — от улицы Манаса до улицы Абдрахманова;
- проспект Чингиза Айтматова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Семетей;
- улица Абдрахманова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Семетей.
Собственникам и арендаторам помещений запрещается без соответствующего согласования перекрашивать фасады, менять облицовку, переделывать и остеклять балконы, оборудовать новые входные группы, размещать кондиционеры, вывески и рекламные конструкции.
В мэрии подчеркнули, что любые изменения внешнего вида зданий должны соответствовать правилам, утвержденным Бишкекским городским кенешем 14 мая 2024 года.
Нарушителям грозит ответственность по статьям 107 и 434 Кодекса о правонарушениях КР — за незаконное размещение наружной рекламы и невыполнение законных требований уполномоченных органов.
Муниципалитет призывает горожан бережно относиться к обновленным фасадам и предупреждает, что работа по приведению внешнего вида зданий к единому дизайн-коду будет продолжена.