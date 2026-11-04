Три зимы без газа. Жильцы новостройки в Бишкеке пожаловались депутату

Жильцы многоквартирного дома № 91 на улице Айни в Бишкеке вновь пытаются добиться подключения природного газа и перевода на бытовые тарифы на электроэнергию. После предыдущей публикации проблемой заинтересовались в мэрии, однако конкретных сроков решения вопроса до сих пор нет. Теперь жители подготовили коллективное обращение к депутату Жогорку Кенеша Жаныбеку Абирову.

Как рассказали 24.kg жильцы, после первого материала представители муниципалитета выразили готовность помочь. Начальник муниципального предприятия «Бишкектеплоэнерго» Нургазы Курманбеков оказывает содействие в консультациях с «Бишкекгазом» и «Бишкекглавархитектурой».

Однако, по словам горожан, застройщик ОсОО «Ордо Констракшн Групп» по-прежнему не называет конкретных сроков подключения дома к газовым сетям.

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«После первой публикации из мэрии поступил сигнал о готовности помочь жильцам Айни, 91. Муниципалитет не бездействует, но застройщик по-прежнему игнорирует запросы жильцов о сроках подключения газа. Нам говорят, что документы находятся на стадии согласования, однако никакой конкретики нет», — рассказали жители.

Особое возмущение вызывает ситуация на соседних улицах. По их словам, примерно в 70 метрах от дома начались работы по прокладке газопровода: на улицу вышла спецтехника, вскрыли дорожное покрытие, прокладываются трубы.

❮ ❯ ✏️ Edit 2/2 Фото жильцов улицы Айни

«Мы сначала подумали, что наконец начались работы и для нашего дома. Оказалось, нет. Рядом газ проводят, а мы продолжаем ждать», — сообщили жильцы.

Почти 5 сомов за киловатт-час и никакой альтернативы

Еще одна проблема — стоимость электроэнергии. По утверждению жителей, несмотря на то что дом введен в эксплуатацию, они продолжают оплачивать электричество по тарифу около 5 сомов за киловатт-час.

При этом из-за отсутствия газа электричество приходится использовать не только для бытовых нужд, но и для приготовления пищи и обогрева квартир.

«Никакой конкретики нет и по тарифам. Застройщик должен был обеспечить перевод дома на бытовые тарифы, но этого до сих пор не произошло. Сейчас мы вынуждены платить почти по 5 сомов за каждый киловатт-час, хотя у нас нет альтернативы: для обогрева и приготовления пищи приходится использовать электричество», — рассказали жители.

Они утверждают, что неоднократно обращались к застройщику, однако получали лишь обещания скорого решения вопроса.

В коллективном письме говорится, что компания уже трижды получала технические условия на подключение газа, но работы так и не начались.

«На все вопросы жильцов от застройщика уже несколько лет подряд исходят стандартные ответы: скоро начнем, через две недели надеемся запустить и так далее. В таком режиме ожидания мы провели три зимы», — говорится в обращении.

Последняя надежда — депутаты и мэр

Теперь собственники квартир решили обратиться к депутату Жогорку Кенеша Жаныбеку Абирову.

В коллективном письме они просят парламентария оказать содействие в подключении дома к газовым сетям и разобраться, почему жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги по тарифам, которые, по их мнению, не должны применяться к обычным бытовым потребителям.

Под обращением поставили подписи 28 жильцов.

Аналогичное обращение собственники намерены направить мэру Бишкека.

«Подходит очередной сезон заморозков и холодной погоды. Уже сейчас мы вынуждены использовать для обогрева квартир электроэнергию. Это создает дополнительную нагрузку на сети, но иных вариантов у нас нет», — отмечается в письме.

Жильцы рассчитывают, что вмешательство городских властей и депутатов поможет наконец сдвинуть вопрос с мертвой точки.

В то же время остаются открытыми несколько вопросов: кто отвечает за согласование технических условий, почему при наличии газовых сетей поблизости дом до сих пор не подключен к газу и что мешает перевести его на бытовые тарифы электроэнергии.