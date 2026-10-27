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В Бишкеке за пять дней снесли 77 незаконных построек

15:50, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке за пять дней демонтировали 77 незаконно установленных объектов и освободили 7 тысяч 664 квадратных метра муниципальной земли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, 19-23 октября управление по контролю за землепользованием демонтировало 44 объекта облегченного типа и 33 капитальных строения.

Работы проводились как принудительно, так и добровольно. После разъяснительных бесед, некоторые владельцы самостоятельно разобрали незаконные постройки.

Кроме того, за нарушения земельного законодательства составили 52 административных протокола на общую сумму 1 миллион 992 тысячи сомов.

Основными нарушениями стали самовольный захват муниципальных земель и незаконное расширение границ ранее выделенных участков.

В мэрии напомнили, что строительство без разрешительных документов и самовольное занятие городской земли запрещены. При выявлении подобных нарушений незаконные объекты могут быть демонтированы в установленном законом порядке.

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