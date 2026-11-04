Придется стоять под дождем. В Бишкеке убрали остановку в микрорайоне «Восток-5»

В Бишкеке в микрорайоне «Восток-5» на проспекте Чуй временно демонтировали остановку общественного транспорта «Арбат». Об этом жители рассказали 24.kg.

Горожане обеспокоены тем, что на время ремонтных работ им придется ждать автобусы и маршрутки под открытым небом.

«Скорее всего, будут менять остановку. Но возникает вопрос, почему именно в ноябре. Теперь будем стоять под дождем», — поделились жители.

В мэрии пояснили, что на проспекте Чуй проводится реконструкция остановочного комплекса «Арбат». На время ремонтно-реконструкционных работ остановку временно демонтировали.

После завершения работ здесь установят остановочный комплекс нового формата. По данным городских властей, проект согласован с государственным учреждением «Бишкекглавархитектура».

В муниципалитете сообщили 24.kg, что новая остановка будет соответствовать современным требованиям и обеспечит более комфортные условия для жителей и пассажиров общественного транспорта.

Сроки завершения реконструкции в сообщении районной администрации не уточнили.