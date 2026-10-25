Ущелье Адыгене и иссык-кульские облака. Мгновения жизни: фото и видео читателей

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы взглянем на небо в Бишкеке, а потом отправимся в путешествие по горам — к хижине Рацека, в ущелье Адыгене, полюбуемся облаками Иссык-Куля и заглянем в Нарынскую область.

Остановимся и поднимем голову. Давно вы смотрели в небо над Бишкеком? А вот Мээрим Акназарова это сделала и поймала пролетающий над столицей самолет.

Выезжаем в Горную Маевку, чтобы вместе с Ильей Шипулиным (аккаунт в Instagram — @progorushki) понаблюдать за осенью в предгорьях Чуйской области.

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С Николаем Ачкасовым забираемся подальше в горы. Он предлагает нам полюбоваться октябрьскими рощами берез и лиственниц в урочище Чункурчак по речке Чичак.

Также в горы отправился и Эмиль Жээнбеков. Он смог дойти до знаменитой хижины Рацека и снял на видео расположенный рядом водопад.

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Сегодня у нас много гор, но это и не удивительно. Да и как не любоваться на них? Тем более Евгений Липкин сделал потрясающие фотографии ущелья Адыгене, расположенном в Чуйской области.

Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. Еще не успели соскучиться по тем теплым денькам. Хотя красивое иссык-кульское небо часто захватывают и суровые тучи.

Отправляемся на южный берег озера, в Джети-Огузский район. Там свои фотографии в селе Кызал-Суу сделал Василий Павлов.

Напоследок заедем в питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. «Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания», — написал побывавший там Бакыт Шукуралиев.

Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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Надеемся, наши авторы по-прежнему вас удивляют свои фотографиями и видео. Кстати, присоединиться к ним и стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Тем более, сделать это просто.

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