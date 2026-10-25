Ущелье Адыгене и иссык-кульские облака. Мгновения жизни: фото и видео читателей
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы взглянем на небо в Бишкеке, а потом отправимся в путешествие по горам — к хижине Рацека, в ущелье Адыгене, полюбуемся облаками Иссык-Куля и заглянем в Нарынскую область.
Остановимся и поднимем голову. Давно вы смотрели в небо над Бишкеком? А вот Мээрим Акназарова это сделала и поймала пролетающий над столицей самолет.
Выезжаем в Горную Маевку, чтобы вместе с Ильей Шипулиным (аккаунт в Instagram — @progorushki) понаблюдать за осенью в предгорьях Чуйской области.
С Николаем Ачкасовым забираемся подальше в горы. Он предлагает нам полюбоваться октябрьскими рощами берез и лиственниц в урочище Чункурчак по речке Чичак.
Также в горы отправился и Эмиль Жээнбеков. Он смог дойти до знаменитой хижины Рацека и снял на видео расположенный рядом водопад.
Сегодня у нас много гор, но это и не удивительно. Да и как не любоваться на них? Тем более Евгений Липкин сделал потрясающие фотографии ущелья Адыгене, расположенном в Чуйской области.
Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. Еще не успели соскучиться по тем теплым денькам. Хотя красивое иссык-кульское небо часто захватывают и суровые тучи.
Отправляемся на южный берег озера, в Джети-Огузский район. Там свои фотографии в селе Кызал-Суу сделал Василий Павлов.
Напоследок заедем в питомник «Бугу-Марал» в Нарынском районе. «Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье и среда обитания», — написал побывавший там Бакыт Шукуралиев.
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Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.
Надеемся, наши авторы по-прежнему вас удивляют свои фотографиями и видео. Кстати, присоединиться к ним и стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Тем более, сделать это просто.
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